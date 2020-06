La police, "bouc émissaire idéal" d'une "extravagante transe racialiste"

France 24 • 12/06/2020 à 11:38

Dans la presse ce vendredi, l'indignation et le cri de colère des policiers en France mais aussi au Royaume-Uni. Taxés de racisme, ils se disent les boucs émissaires d'une crise plus profonde. Aux États-Unis, la polémique enfle après l'annonce du retour en campagne de Donald Trump à Tulsa le 19 juin. Une date et un lieu qui ravivent les plaies du passé dans une Amérique où le président continue de mettre de l'huile sur le feu.