L'Arabie saoudite mise sur les stars du football pour transformer son image et la société

information fournie par France 24 • 14/06/2023 à 12:32

La "vision 2030" de l'Arabie saoudite passe t-elle par le football ? Le Royaume tente d'attirer les meilleurs footballeurs au monde pour relever le niveau de son championnat et tenter de générer de nouveaux revenus avec cette compétition. Karim Benzema a déjà signé et d''autres stars, comme Neymar, sont approchées. Une étape de plus dans la stratégie du prince héritier Mohammed Ben Salmane visant à renouveler l'image de l'Arabie saoudite.