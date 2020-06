L'Afrique post-coronavirus : la vision sans concession de l'économiste Felwine Sarr

France 24 • 15/06/2020 à 10:14

Selon l'économiste et écrivain Felwine Sarr, la crise du coronavirus est l'opportunité historique pour les Africains de ne plus se laisser traverser par l'Histoire, mais d'être des sujets de l'Histoire. Il nous explique pourquoi la catastrophe annoncée par de nombreuses instances internationales sur le continent n'a pas eu lieu. Pour lui, les représentations négatives sur l'Afrique sont si ancrées qu'une partie du monde ne prend même plus la peine de regarder la réalité et les faits. L'auteur d'"Afrotopia" appelle aussi à repenser les relations entre le continent et le reste du monde.