Isabel dos Santos: La chute de la "princesse de Luanda"

France 24 • 20/01/2020 à 07:26

A la Une la presse, ce mercredi 16 janvier, les révélations sur l'origine et les montages financiers opaques derrière la fortune d'Isabel dos Santos, la filles de l'ancien président angolais José Eduardo dos Santos. Les affrontements de ce week-end entre manifestants et forces de l'ordre au Liban. La conférence de Berlin sur la Libye. Et le Royaume-Uni qui dit bye bye à Meghan et Harry.