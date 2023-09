information fournie par France 24 • 12/09/2023 à 13:50

Sera-t-il possible un jour de jeter le plastique au compost et de ne plus polluer la planète ? Il y a urgence : chaque semaine, un humain ingère par la peau, la bouche ou les poumons 5 grammes de micro-plastique, l’équivalent d’une carte de crédit. Des chercheurs et des industriels s’activent mais fabriquer du plastique sans pétrole ne suffit pas. Regardez !