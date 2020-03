Hatik, l'éclectique

France 24 • 27/03/2020 à 15:15

Rendez-vous avec Hatik, au cœur d'une actualité bien remplie. Ce rappeur vient de sortir son second projet, "Chaise pliante 2", s'est lancé dans le cinéma avec brio et est actuellement tête d'affiche de la série Canal+, "Validé", de Franck Gastambide. Hatik revient sur ses débuts, son obstination, son perfectionnisme et ses sources d'inspirations musicales éclectiques, insufflées par ses parents.