information fournie par AFP Video • 21/04/2025 à 10:26

Le pape François, chef de l'Église catholique, est décédé à l'âge de 88 ans. Élu pape François Ier en mars 2013 à l'âge de 76 ans, il était le premier jésuite à diriger les quelque 1,4 milliard de catholiques dans le monde, le premier pape originaire du continent américain et le premier pape non européen depuis plus de 1.200 ans.