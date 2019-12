Fonds souverain: les joyaux de la couronne

France 24 • 17/12/2019 à 16:21

Ce sont des géants, des "poids lourds" de la planète finance et pourtant, ils sont 100% publics. On en compte moins d'une centaine dans le monde et tous appartiennent à des États, donc aux citoyens. Les fonds souverains ne sont pas des fonds d'investissements comme les autres. À quoi servent-ils ? Pourquoi tous les pays n'en ont pas, et comment fonctionnent-t-ils ? Le Gros mot de l'éco est allé en Norvège, là où se trouve le plus gros fonds souverain du monde. Regardez !