information fournie par AFP Video • 24/04/2024 à 10:10

La police menotte et arrête des manifestants lors d'un rassemblement pro-palestinien organisé par l'organisation "Jewish Voice for Peace" devant le domicile de Chuck Schumer, chef de la majorité au Sénat, à Brooklyn. Les manifestants ont été emmenés par la police alors qu'ils criaient des slogans comme "Laissez Gaza vivre" et "Palestine libre". IMAGES