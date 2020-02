De Hollywood à Clermont-Ferrand, le cinéma sous toutes les latitudes

France 24 • 07/02/2020 à 15:50

Dans ce nouveau numéro de "À l'Affiche" 100 % cinéma présenté par Vincent Roux, nous vous emmenons sur les traces des Français en lice pour les 92e Oscars, et notamment de Ladj Ly, le réalisateur des "Misérables" en campagne ces dernières semaines à Hollywood. Au sommaire également, le Festival du court métrage de Clermont-Ferrand, le plus grand rendez-vous mondial consacré au genre, et la dernière comédie d'Éric Lartigau, "#JeSuisLà", qui conduit un Alain Chabat amoureux jusqu'à Séoul.