Coronavirus : quel impact pour l'économie mondiale ?

France 24 • 07/02/2020 à 23:18

Alors que de plus en plus d'usines sont à l'arrêt dans le monde en raison de problèmes d'approvisionnement dus à l'épidémie de coronavirus en Chine, nous nous interrogeons sur l'impact que cette crise pourrait avoir sur l'économie mondiale. Selon Alexandre Baradez, Responsable Analyses Marchés chez IG France, elle pourrait coûter à la Chine de précieux points de croissance. Mais si la Bourse de Shanghaï comme les matières premières marquent le pas, les marchés européens et américains, eux, continuent de caracoler dans les sommets. Sont-ils trop optimistes ?