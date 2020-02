France 24 • 28/02/2020 à 18:26

L'épidémie de coronavirus a mis en lumière la dépendance économique de l'Europe envers la Chine dans de nombreux secteurs industriels. L'empire du milieu est devenu l'usine du monde, et - plus grave encore-, la pharmacie de la planète, nous explique Nathalie Coutinet, économiste à l'université de Paris 13 et chercheuse au Centre d'économie de Paris Nord.