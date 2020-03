Coronavirus : Julie, 16 ans, première mineure décédée en France

France 24 • 27/03/2020 à 15:37

Touchant habituellement les personnes âgées ou vulnérables, le Covid-19 a fait sa première victime mineure, Julie. L'adolescente de 16 ans ne présentait aucun symptôme de comorbidité. Sa mère et sa soeur n'ont pas pu lui dire au revoir. Julie, originaire de l'Essonne, avait été hospitalisée lundi 23 mars en raison d'une détresse respiratoire. La lycéenne de 16 ans est morte des suites du coronavirus le lendemain, dans la soirée, à l'hôpital Necker, à Paris. "C'est invivable, a simplement dit Sabine, sa mère, jointe par l'AFP, à son domicile en banlieue parisienne. "On devait avoir une vie classique". "Elle avait juste une toux" La mère de famille revient sur les circonstances de ce drame dans le journal Ouest France. "Elle avait juste une toux", assure-t-elle, qu'elle avait tenté de soigner une semaine plus tôt avec du sirop, des plantes, des inhalations. Samedi, Julie peine "à reprendre son souffle", se souvient sa mère. Puis viennent des glaires, qui l'incitent lundi à emmener sa fille chez le médecin. Selon sa famille, Julie ne présentait aucun signe de comorbidité. Si le généraliste constate une déficience respiratoire "acceptable", les évènements vont ensuite s'accélérer : direction l'hôpital le plus proche, à Longjumeau, dans l'Essonne. Dans la nuit, Julie, en insuffisance respiratoire, est transférée à l'hôpital Necker pour enfants, à Paris.