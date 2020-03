Coronavirus - Covid-19 : À Madrid, la patinoire transformée en morgue géante

France 24 • 26/03/2020 à 10:57

L'Espagne a enregistré 738 décès supplémentaires en l'espace d'une journée, selon un bilan rendu public mercredi. Un chiffre qui porte à 3 434 le nombre de décès liés au coronavirus, soit plus qu'en Chine. Madrid a commandé pour plus de 400 millions d'euros de matériel sanitaire pour faire face à la crise. Le coronavirus a désormais tué davantage de personnes en Espagne qu'en Chine, berceau de la pandémie. Avec 3 434 morts, le nombre de décès liés à l'épidémie de Covid-19 en Espagne a dépassé, mercredi 25 mars, celui de la Chine continentale, selon les chiffres publiés par le ministère de la Santé espagnol. En l'espace de 24 heures, l'Espagne a enregistré 738 décès supplémentaires, soit une progression de plus de 27 %. Au total, le pays compte désormais 47 160 cas confirmés de contamination, contre 39 673 la veille, soit une augmentation de près de 19 %.