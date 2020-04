Coronavirus aux États-Unis : L'épidémie bouleverse la course à la maison blanche

France 24 • 09/04/2020 à 11:29

Jean-Éric Branaa, maître de conférence et auteur spécialiste des États-Unis, était l'invité de France 24, jeudi 9 avril, pour faire le point sur la gestion de la crise du Covid-19 par l'administration Trump. Donald Trump, qui ambitionne d'obtenir en novembre prochain un second mandat à la tête du pays, veut une reprise de l'activité économique dès que possible.