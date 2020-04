Confinement en Israël : la communauté ultra-orthodoxe refuse les mesures sanitaires

France 24 • 22/04/2020 à 12:18

Dans #ExpressOrient, nous partons dans les quartiers ultra-orthodoxe de Jérusalem, où vit la communauté qui est à la fois la plus touchée par le coronavirus en #Israël, et celle qui refuse la plupart des consignes sanitaires, notamment le confinement. Un reportage d'Antoine Mariotti et Cécile Galluccio.