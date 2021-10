Changement climatique : un défi et une opportunité d'investissement avec les ETF

information fournie par Boursorama • 19/10/2021 à 17:03

La lutte contre le réchauffement climatique constitue un enjeu majeur et va impacter notre monde de façon durable. Cette mégatendance crée aussi de nouvelles opportunités d'investissement dans des thématiques aussi diverses que l'eau, l'énergie ou les matériaux. Omar Moufti, stratégiste thématique chez Blackrock décrypte la façon dont l'investisseur peut exprimer ses convictions sur cet enjeu majeur, en réalisant des placements de long terme.

A voir aussi : les mégatendances, une opportunité d'investissement

En bref

o Le changement climatique est une réalité : le monde se réchauffe, et que cette évolution est fortement corrélée à des phénomènes météorologiques extrêmes de plus en plus fréquents (tempêtes, innondations etc.)

o La prise de conscience de l'urgence climatique conduit à des changements majeurs, tant au niveau des Etats que des individus avec pour conséquence directe une transition vers une économie à zéro émission nette de gaz à effet de serre.

o Cette mégatendance crée des opportunités d'investissement sur de nombreuses thématiques que ce soit dans l'eau, l'énergie ou les matériaux...

o Autant de tendances qui permettent à l'investisseur d'exprimer ses convictions tout en réalisant des placements à long terme. BlackRock cherche à être à la pointe des stratégies des investissement thématiques, et propose une gamme de fonds axés sur les différentes facettes du changement climatique, entre autre sous format d'ETF et donc facilement accessibles