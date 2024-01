information fournie par France 24 • 30/01/2024 à 01:42

Après cette nouvelle journée consacrée aux huitièmes de finale de la CAN 2024, on connaît deux nouveaux qualifiés pour les quarts : le Cap-Vert, tombeur de la Mauritanie (1-0), et surtout la Côte d'Ivoire, qui a réussit l'exploit de sortir le Sénégal, champion en titre, au bout du suspense. Place mardi aux dernières affiches des huitièmes : le derby Mali - Burkina Faso et le choc Maroc - Afrique du Sud.