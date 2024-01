CAN 2024 : l'Algérie prend la porte, le Cameroun qualifié au bout du suspense

information fournie par France 24 • 24/01/2024 à 00:52

L'avant-dernière journée de la phase de groupe de la CAN a encore une fois livré son lot de surprises. Comme lors de la dernière édition, l'Algérie quitte la compétition par la petite porte, battue par la Mauritanie (0-1). Dans ce groupe D, l'Angola termine premier grâce à son succès sur le Burkina Faso (2-0). La bonne nouvelle en revanche est pour le Cameroun, qualifié in extremis après sa victoire sur la Gambie (3-2), tandis que le Sénégal conforte sa première place du groupe C après son succès sur la Guinée (2-0).