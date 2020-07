Boris Vallaud : "Emmanuel Macron est déjà le candidat de la droite pour 2022"

France 24 • 07/07/2020 à 19:25

Le nouveau gouvernement compte 31 ministres. Huit "marcheurs", six de droite, une écologiste et deux personnages inattendus, Eric Dupond-Moretti, ténor du barreau et Roselyne Bachelot, ancienne ministre chiraquienne devenue chroniqueuse à la télévision. Comment qualifier cette nouvelle équipe ? Boris Vallaud, député PS des Landes et porte-parole du Parti socialiste est l'invité de Roselyne Febvre et Frédéric Rivière dans "Mardi Politique".