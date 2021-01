EuroLand Corporate • 29/01/2021 à 12:09

Cécile Aboulian, responsable de l'analyse financière chez Euroland Corporate, vous présente les Top/Flop valeurs et sectoriels de la semaine (Engie EPS, Quadient et Nacon), fait un point sur les niveaux de valorisation des small caps et sur les opportunités à saisir en bourse. Pour suivre l'actualité des small caps, retrouvez la newsletter d'Euroland Corporate « Le Zapping des smalls » sur www.elcorp.com