100% ETF : se protéger de l'inflation avec les ETF

information fournie par Boursorama • 26/04/2023 à 08:59

100% ETF, deux fois par mois avec ishares, l'émission pour comprendre et bien utiliser les ETF. En 2023, 100% ETF décline trois thématiques : l'investissement pour les femmes, les jeunes et les experts.

Dans ce premier numéro de la saison dédié aux experts, Isaure Chabannes directrice iShares France chez BlackRock explique comment il est possible de se protéger de l'inflation grâce à une certaines catégories d'obligations. Des obligations sur lesquelles il est possible d'investir via des ETF. Tout ce qu'il faut savoir est dans 100% ETF.

Les valeurs mobilières présentent un risque de perte totale en capital. Tout investissement doit s'envisager à moyen long terme.

Vidéo sponsorisée.