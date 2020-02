Transférer une assurance-vie vers le nouveau PER

jesterpop/Shutterstock / jesterpop

La loi PACTE, votée en avril 2019, a permis de lancer la réforme de l'épargne-retraite. A cette occasion, le Plan d'Epargne Retraite (PER) a été créé pour unifier les différents dispositifs de retraites individuels, collectifs, obligatoires ou facultatifs (PERCO, Madelin, PREFON, Article 83...). Le transfert d'un contrat d'assurance-vie vers un PER est également autorisé, sous certaines conditions.

Qui peut transférer un contrat d'assurance-vie vers un PER?

La loi PACTE permet de transférer un contrat d'assurance-vie vers un Plan d'Epargne Retraite (PER). Cette opération de rachat du contrat d'assurance-vie est autorisée seulement aux détenteurs d'un contrat de plus de huit ans, à condition qu'ils soient à plus de cinq ans de l'âge légal de départ à la retraite. A savoir jusqu'à 57 ans, au maximum. Le transfert doit concerner l'intégralité du contrat: il s'agit d'un rachat total.

Transférez votre assurance-vie vers un PER et bénéficiez d'un avantage fiscal

A noter: le transfert d'une assurance-vie vers un PER est autorisé jusqu'au 31 décembre 2022.

Le législateur a mis en place un avantage fiscal spécifique afin de favoriser le transfert d'un contrat d'assurance-vie vers un PER. Ainsi, les gains réalisés sur une assurance-vie sont exonérés d'impôts jusqu'à 9.200 € pour un célibataire et 18.400 € pour un couple (les Prélèvements Sociaux de 17,2% restent dus). Le montant des abattements habituels en cas de rachat sur un contrat d'assurance-vie de plus de huit ans est donc doublé en cas de transfert vers un PER.

Le transfert d'une assurance-vie sur un PER est un versement libre. Ainsi, les sommes transférées peuvent être déduites, sur option, de vos revenus, dans la limite de 10 % de vos revenus professionnels sous un plafond de 32.419 € pour les versements effectués en 2020.

Quelle fiscalité à la retraite?

A savoir: les sommes placées sur un PER ne sont pas disponibles à chaque instant, comme dans le cas d'une assurance-vie. Elles le sont seulement à votre départ à la retraite.

La sortie du PER peut s'effectuer en rente ou en capital. Cette seconde possibilité constitue une nouveauté importante par rapport aux actuels dispositifs d'épargne-retraite. D'un point de vue fiscal, plusieurs cas sont à considérer.

Si vous avez pris l'option de réduire vos revenus imposables lors du transfert de votre assurance-vie:

- En cas de sortie en capital: les sommes versées sont soumises à l'Impôt sur le Revenu (IR) et les gains réalisés taxés au Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU) de 30 %.

- En cas de sortie en rente: elle est assujettie à l'IR suivant le régime fiscal des rentes viagères à titre gratuit. Ainsi, la rente est taxée suivant le barème progressif de l'IR, après un abattement de 10 % dans la limite de 3.812 €.

Si vous n'avez pas pris l'option de réduire vos revenus imposables lors du transfert de votre assurance-vie:

- En cas de sortie en capital: seuls les gains sont taxés au titre du PFU.

- En cas de sortie en rente: elle est assujettie à l'IR suivant le régime fiscal des rentes viagères à titre onéreux. Ainsi, la rente est taxée à l'IR après un abattement variable en fonction de votre âge au moment du premier versement de la rente.

Comment réaliser le transfert d'une assurance-vie vers un PER?

Ce dispositif étant très récent, ses modalités pratiques restent encore à préciser. Le transfert d'un contrat d'assurance-vie vers un PER devrait être possible d'ici quelques mois. Et probablement avant la fin du 1er trimestre 2020.

La loi PACTE a créé le Plan d'Epargne Retraite (PER) destiné à unifier tous les produits d'épargne-retraite. Sous conditions, un contrat d'assurance-vie est transférable dans un PER. Les sommes transférées sont disponibles à la retraite, pour une sortie en rente ou en capital. Le législateur a mis en place un avantage fiscal spécifique.