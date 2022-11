Taxe d’habitation 2022: qui doit la payer et quand?

Suppression de la taxe d’habitation: vers une flambée de la taxe foncière?

Pour l’association, les collectivités locales reportent sur la taxe foncière les sommes perdues du fait de la suppression de la taxe d’habitation. De quoi générer une grande instabilité pour les ménages propriétaires de leur bien. “Ces hausses imprévisibles, disparates et aléatoires génèrent une instabilité fiscale aux conséquences graves. Un ménage ne peut pas anticiper le montant des taxes foncières et surtout leur augmentation. Il se retrouve donc à devoir payer des dépenses non budgétées. Cette instabilité fiscale a donc des conséquences directes sur le pouvoir d’achat des ménages avec une répercussion sur l’économie et l’emploi”, conclut l’UNPI.

C’est la conséquence de la disparition prochaine de la taxe d’habitation pour tous les contribuables: la flambée de la taxe foncière . Selon l’Union nationale de la propriété immobilière (UNPI), entre 2021 et 2022, la taxe foncière a progressé de 4,7% en moyenne, dans les 200 plus grandes villes de France. L’association recense des villes où les hausses à deux chiffres se multiplient: “À titre d’exemple, Poissy et Mantes-la-Jolie (Yvelines) caracolent en tête des villes avec la plus forte hausse: respectivement +23,9% et +22,2% entre 2021 et 2022. Sur 10 ans, les montants de taxe foncière payés par les propriétaires ont en moyenne augmenté de 24,9%, soit 2,4 fois l’inflation et 3,3 fois plus que l’évolution des loyers entre les troisièmes trimestres 2011 et 2021.”