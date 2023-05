Quels sont les atouts des fonds autocall?

Les fonds autocall représentent un atout dans le cadre d’une stratégie de diversification de votre patrimoine. ( crédit photo : GettyImages )

Les fonds autocall sont des produits structurés. Ils permettent aux investisseurs de diversifier leurs placements en Bourse tout en protégeant leur capital de façon partielle ou totale. Avec ces supports financiers particuliers, les objectifs de gains et les conditions de pertes sont connus à l’avance. On les retrouve aujourd’hui essentiellement dans les contrats d’assurance-vie ou les PEA.

Sommaire:

Qu’est-ce qu’un fonds autocall?

Les fonds autocall sont des produits financiers appartenant à la famille des produits structurés. Leur nom vient de l’anglais automatically callable . Leur particularité est la possibilité de rappel par anticipation, inhérente à leur fonctionnement. Autrement dit, le remboursement automatique du produit souscrit a lieu avant la date de maturité, si la condition du rappel est remplie.

Dans le cas contraire, le produit continue jusqu’à la date de constatation suivante. Celle-ci peut être annuelle, semestrielle, trimestrielle... Quand le marché est positif, le produit atteint son objectif lors de sa période de référence. Dans ce cas, il est rappelé automatiquement. L’investisseur reçoit une plus-value indexée sur l’évolution de l’indice boursier auquel l’autocall est rattaché.

À noter Si le fonds autocall n’atteint pas son objectif, celui-ci est reproduit de nouveau jusqu’à la prochaine date de constatation pour miser sur une possible hausse du marché à venir.

Comment fonctionne un fonds autocall?

Les produits autocall offrent un rendement fixe et plafonné. Celui-ci est lié à l’évolution d’un indice boursier ou d’un panier de valeurs. À ce titre, les fonds autocall sont soumis aux évolutions des marchés financiers. Ils sont distribués par une banque ou une compagnie d’assurances et proposent de fortes rentabilités, généralement supérieures à 5%. Les objectifs de gains et les conditions de pertes sont connus à l’avance.

En contrepartie de cette visibilité, l’investisseur ignore combien de temps durera son investissement. Seule une durée maximale est fixée. Elle est généralement située entre 5 et 10 ans. C’est ce qu’on appelle la «maturité» du produit. Le rappel par anticipation peut avoir lieu avant le délai maximal prévu.

Quelles sont les autres caractéristiques des fonds autocall à connaître?

Outre la maturité, deux autres critères doivent être maîtrisés lorsque vous souhaitez intégrer des fonds autocall dans votre stratégie d’investissement:

Le strike. C’est le montant de référence de l’indice retenu au jour du lancement du produit. Le plus connu est l’Euro Stoxx 50, représentant les 50 plus grandes capitalisations européennes. Mais il peut aussi s’agir du CAC 40, d’actions d’entreprises classiques, d’un panier de valeurs, des matières premières…

C’est le montant de référence de l’indice retenu au jour du lancement du produit. Le plus connu est l’Euro Stoxx 50, représentant les 50 plus grandes capitalisations européennes. Mais il peut aussi s’agir du CAC 40, d’actions d’entreprises classiques, d’un panier de valeurs, des matières premières… La barrière de protection. Les fonds autocall prévoient une garantie totale ou partielle du capital. Cette barrière détermine le seuil à partir duquel les sommes investies sont protégées. Cette protection est importante, puisque le capital est remboursé même si l’indice (ou le panier de valeurs) chute de 30% ou 40% par rapport au strike. Au-delà de cette zone de protection, l’investisseur subit la même perte en capital que celle réalisée par l’indice ou le panier de référence.

À noter En finance, il est important de suivre l’adage «ne pas mettre tous les œufs dans le même panier». Les fonds autocall sont d’excellents outils pour procéder à la diversification de votre épargn e.

Les fonds autocall conviennent aux investissements à horizon long

En tant que produits structurés, les fonds autocall peuvent être commercialisés dans plusieurs types de supports: contrat d’assurance-vie , plan d’épargne en actions (PEA ), compte-titres ordinaire (CTO)... Ils sont adaptés à plusieurs types d’investissements et de profils d’investisseurs. Leur intérêt principal réside dans leur offre: une protection potentiellement élevée face à la baisse des marchés financiers. En période de forte volatilité, d’instabilité politique ou d’ inflation , votre épargne peut être protégée.

La durée d’investissement en fonds autocall se destine plutôt à des stratégies patrimoniales de long terme. Il est possible d’obtenir un remboursement de votre investissement par anticipation. Toutefois, c’est une possibilité et non une certitude. Par conséquent, vous ne devez investir que les sommes dont vous pouvez vous passer pendant la durée maximale possible de l’investissement.

La durée de vie d’un fonds autocall peut atteindre 10 ans. Cela permet de bénéficier des avantages fiscaux d’un contrat d’assurance-vie quand vous avez investi par ce biais, par exemple. Au terme de 8 ans de détention de votre contrat, la fiscalité appliquée à vos plus-values est avantageuse.

À noter Les fonds autocall sont moins adaptés à celles et ceux pratiquant un tradin g agressif, à la recherche de rendements rapides.

Les règles d’usage avant d’opter pour un fonds autocall

Avant d’investir dans un fonds autocall, il est important d’être attentif à la notice d’information du produit qui vous est proposé par la banque ou l’assureur. L’Autorité des marchés financiers (AMF) les considère comme des instruments complexes puisqu’ils appartiennent à la catégorie des produits structurés. La notice d’information vous est obligatoirement remise avant la souscription. Elle vous permet de connaître les avantages et les risques des autocall. D’autres informations sont également répertoriées:

la période de souscription,

la durée d’investissement conseillée,

le niveau initial de clôture de l’indice à partir duquel la performance est mesurée,

le cadre de distribution (contrat d’assurance-vie, PEA…),

le sous-jacent visé (Euro Stoxx 50, CAC 40, panier de valeurs...).

La notice d’information présente également des scénarios de performance qui décrivent le mécanisme du produit. Ces démonstrations ne préjugent en rien des résultats futurs. Cependant, elles vous permettent de comprendre le pourcentage de remboursement en fonction des différents scénarios: optimiste, pessimiste, médian… Le document résume ce à quoi vous vous engagez et le niveau de risque encouru.