Prêt de logement: rédigez un commodat pour vous protéger

Vous êtes locataire

Vous êtes également libre de prêter gratuitement à un proche le logement que vous louez et qui constitue votre résidence principale. Cela même si votre contrat de location comporte une clause vous l’interdisant, car loi de 1989 régissant les rapports locatifs répute non écrite toute clause du bail qui interdit au locataire d‘héberger des personnes ne vivant pas habituellement avec lui. Évidemment, vous ne devez pas demander à l’occupant de payer le loyer à votre place, car il ne s’agirait plus d’un prêt gratuit mais d’une sous-location. Or, vous ne pouvez sous-louer votre logement, sauf si vous obtenez l’accord écrit préalable de votre bailleur. Et si vous sous-louez sans son accord, il peut demander la résiliation de votre bail en justice!