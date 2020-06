Souscrire au capital d'une PME procure une réduction d'impôt

Les titres de la PME peuvent-ils être «défiscalisés»?

Non. Ainsi, il n'est pas possible de les placer au sein d'un Plan d'Epargne en Actions (PEA), d'un Plan d'Epargne Entreprise (PEE), d'un Plan Partenarial d'Epargne Salariale Volontaire (PPSEV), d'un Plan d'Epargne pour la Retraite Collectif (Perco) ou d'un Plan d'Epargne Retraite (PER).