Obtenir un prêt grâce à son CEL (Compte Epargne Logement)

Il est possible de céder des droits à prêt

En tant que titulaires d'un CEL, vous pouvez céder vos droits à prêt à des proches. Il peut s'agir de votre conjoint, de vos enfants ou petits-enfants, de vos parents ou grands-parents, de vos frères et sœurs, neveux et nièces, oncles et tantes, et des membres de la famille de votre conjoint, ou encore des conjoints de vos frères et sœurs. Pour recevoir les droits à prêt, la personne doit posséder un PEL ou un CEL. Si votre CEL a été ouvert depuis plus de 18 mois, le bénéficiaire du transfert doit posséder un PEL de plus de trois ans ou un CEL de plus de 12 mois. Si votre CEL a été ouvert depuis plus d'un an et moins de 18 mois, le bénéficiaire doit posséder un PEL de plus de trois ans ou un CEL de plus de 18 mois.