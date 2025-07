Immobilier : un ménage sur quatre vit dans un logement « trop grand », avec au moins trois pièces en trop

La Bretagne est la région avec le plus de maisons sous-occupées. Illustration. (Midascode / Pixabay)

Trop d’espace inutilisé. En 2022, en France (hors Mayotte), 25 % des ménages vivaient dans un logement trop grand par rapport à leurs besoins. C’est le résultat d’une nouvelle étude de l’Insee dévoilée mardi 8 juillet 2025 sur le taux d’occupation des logements, rapporte BFMTV .

Des maisons désertées par les enfants

Ainsi, 2,1 millions de personnes seules et 3,6 millions de couples sans enfant vivent actuellement dans un logement d’au moins 5 pièces, soit trois pièces minimum de plus que nécessaire. Cela représente 7,6 millions de résidences principales, des appartements et maisons « trop grands » pour leurs occupants.

Les trois quarts de ces résidences « largement sous-occupées » font au moins 100 m2, et 93 % sont des maisons individuelles. « Il s’agit le plus souvent de maisons occupées depuis longtemps par des propriétaires âgés n’ayant plus d’enfants à leur domicile » , note l’étude. La moitié de ces ménages y a emménagé il y a plus de vingt ans et 60 % des occupants ont 60 ans ou plus.

Peu d’appartements sous-occupés

Le type de logement joue beaucoup : il s’agit en très grande majorité de maisons individuelles dont les occupants sont propriétaires. Les appartements en location ne représentent que 3 % des logements sous-occupés, les appartements en propriété 5 % et les maisons en location 6 %. La majorité des logements sous-occupés sont également anciens.

Des différences régionales peuvent être observées. Sans trop d’étonnement, la région parisienne et les grandes villes concentrent peu de logements sous-occupés, contrairement aux zones rurales. La région où l’on trouve le plus de grandes maisons peu occupées est la Bretagne : le taux de résidences principales sous-occupées y atteint 30 à 35 % dans plusieurs villes comme Brest, Saint-Malo ou encore Guingamp.