Impôts: comprendre votre avis d'imposition

L'avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu (Asdir)

A la fin de votre déclaration de revenus par internet, vous pouvez télécharger un avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu (Asdir). Ce document permet de justifier de vos revenus dès le mois mai. Un document utile pour négocier un prêt bancaire, demander une aide sociale ou changer de location tôt dans l'année. Si vous êtes non imposable, l'Asdir fait office d'avis de non-imposition. Si vous remplissez une déclaration papier, il vous est envoyé à votre domicile en juillet ou en août. Vous pouvez également le télécharger depuis votre espace particulier sur le site Impots.gouv.fr. Si vous êtes imposable, l'Asdir ne remplace pas votre avis d'imposition, qui est également envoyé par courrier à votre domicile et téléchargeable sur le site des impôts entre juillet et août.