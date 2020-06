Dispositif Paje: la prestation partagée d'éducation de l'enfant (PreParE)

crédit photo : Halfpoint/Shutterstock / Halfpoint

La Prestation Partagée d'éducation de l'Enfant (PreParE) est l'une des quatre allocations prévues par le dispositif Paje (Prestation d'accueil du jeune enfant). Elle est versée lorsqu'un ou les deux parents souhaitent réduire ou cesser leur activité professionnelle pour s'occuper de leur enfant de moins de trois ans. La durée de versement dépend du nombre d'enfant(s) à charge et de la situation familiale.

Les conditions pour percevoir la PreParE

La PreParE (Prestation Partagée d'éducation de l'Enfant) est l'indemnisation perçue pendant un congé parental. Vous y avez droit si vous cumulez les trois conditions décrites ci-après. La première est d'avoir au moins un enfant de moins de trois ans. La deuxième est d'avoir totalement ou partiellement interrompu votre activité professionnelle. La dernière est d'avoir validé au moins huit trimestres de cotisations vieillesse (dans les deux dernières années pour un premier enfant, dans les quatre dernières années pour les familles avec deux enfants et dans les cinq dernières années pour les familles avec trois enfants ou plus).

Demander à bénéficier de la PreParE

Si vous êtes déjà enregistré à la Caisse d'allocations familiales (Caf), vous devez commencer par vous assurer de la mise à jour de votre situation. Si vous n'êtes pas enregistré, vous devez envoyer à la Caf du lieu de votre domicile les formulaires Cerfa n°11423*06 pour réaliser une déclaration de situation.

Pour effectuer votre demande vous devez ensuite transmettre par courrier à la Caf du lieu de votre domicile le formulaire Cerfa n° 12324*05 pour demander à bénéficier de la PreParE.

A noter

Si vous êtes en congé de maternité, de paternité, d'adoption ou de maladie, vous devez attendre la fin de l'indemnisation pour envoyer la demande de PreParE.

Le montant de la PreParE

Le montant versé au titre de la PreParE est de 397,20 € par mois en cas d'interruption totale d'activité. En cas de maintien d'une activité à temps partiel, il est de 256,78 € pour une durée de travail inférieure ou égale à 50% et de 148,12 € pour une durée de travail comprise entre 50% et 80%.

Par ailleurs, il est possible de bénéficier de la PreParE majorée si vous avez au moins trois enfants à charge et si vous avez arrêté de travailler. Le montant de la PreParE majorée est de 649,26 € par mois.

A savoir

Les deux parents peuvent se voir attribuer la PreParE. Ils peuvent choisir de la percevoir successivement ou en même temps. Dans ce dernier cas, le montant total des deux prestations ne peut dépasser 397,20 €.

La durée de la PreParE

Pour les parents isolés avec un seul enfant à charge, la PreParE peut être versée jusqu'au 1er anniversaire de l'enfant. Pour les couples avec un seul enfant à charge, la durée est ramenée à six mois maximum pour chaque parent, dans la limite du 1er anniversaire de l'enfant.

A compter du 2ème enfant, la PreParE peut être versée jusqu'au 3ème anniversaire du plus jeune des enfants. Dans le cas d'un couple, la durée est réduite à 24 mois maximum pour chaque parent jusqu'au 3ème anniversaire du plus jeune enfant. Pour une PreParE majorée, la durée est d'un an maximum pour un parent isolé. En cas de naissances de triplés (ou plus), la prestation est versée jusqu'aux 6 ans des enfants. Dans le cas d'un couple, elle est de huit mois pour chaque parent jusqu'au 1er anniversaire du plus jeune enfant. En cas de naissances de triplés (ou plus), la durée de versement est fixée à 48 mois pour chaque parent jusqu'au 6ème anniversaire des enfants.

A noter

La durée de la PreParE est réduite du nombre de mois indemnisés au titre de votre congé de maternité ou d'adoption.

Faire prolonger la PreParE Vous pouvez demander le prolongement de la durée de versement de la PreParE. Pour cela, vous devez avoir au moins deux enfants à charge, ne pas avoir trouvé de place en crèche et avoir des revenus inférieurs au plafond du complément familial. Vous pouvez alors bénéficier de la prestation jusqu'au mois de septembre suivant la date d'anniversaire limite de votre enfant. Si vous êtes en couple, l'un des parents doit avoir une activité professionnelle.

PreParE et adoption

En cas d'adoption d'un enfant de moins de 20 ans, la durée de versement débute à partir de la date d'arrivée de l'enfant. Le versement peut durer jusqu'à 12 mois si l'enfant adopté a dépassé l'âge limite correspondant à votre situation de famille. La PreParE majorée est versée jusqu'au 1er anniversaire de l'enfant adopté.

Si vous souhaitez interrompre ou réduire votre activité professionnelle pour vous occuper de votre enfant, vous pouvez demander à bénéficier de la PreParE. Le montant et la durée du versement de cette aide de l'Etat dépendent de votre situation familiale.