Créer une entreprise avec l'ARE ou l'ARCE: impact sur la retraite

Comment faire une demande et recevoir l'ARCE?

Avant de demander l'ARCE auprès de Pôle emploi, vous devez obligatoirement obtenir l'ACRE (Aide aux Créateurs et Repreneurs d'Entreprises). Cette aide vous exonère de cotisations sociales pendant 12 mois. En tant que créateur ou repreneur d'entreprise, vous obtenez automatiquement l'ACRE. Toutefois, si vous optez pour le statut de micro-entrepreneur, vous devrez déposer une demande sur le site de l'URSSAF.

Ensuite, il faudra fournir à Pôle Emploi un document attestant de la création ou de la reprise de votre entreprise, comme un extrait Kbis. L'acceptation de votre dossier déclenche le versement de la première partie de l'ARCE et stoppe le versement de vos allocations chômage mensuelles. Les revenus issus de votre nouvelle activité professionnelle n'ont pas d'impact sur le montant du second versement de l'ARCE.

Exemple:

Vous êtes sans emploi et Pôle Emploi vous verse une allocation chômage (ARE) de 60 euros par jour à compter du 1er juin 2021. La durée d'indemnisation est de deux ans, soit 730 jours. En juillet et en août, vous percevez 60 euros par jour (soit un total de 3.720 euros pour 62 jours). Le 1er septembre, vous créez votre entreprise et le versement des ARE prend fin. Votre reliquat de droits s'élève à 40.080 euros (668 jours à 60 euros). Au titre de l'ARCE, vous pouvez recevoir 17.495 euros (soit 45% de 40.080 euros, après une déduction de 3%). Votre premier versement intervient et s'élève à 8.747,50 euros. Vous validez 4 trimestres puisque ce montant est supérieur à 6.150 euros (600 SMIC horaires). Le second versement intervient six mois plus tard, soit l'année suivante. Là encore, vous validez 4 trimestres.