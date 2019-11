Allocation chômage: quel montant allez-vous toucher?

ArTono/Shutterstock / ArTono

Sous certaines conditions, vous pouvez toucher l'allocation chômage, désormais appelée allocation d'Aide au Retour à l'Emploi (ARE), versée par Pôle Emploi. Son montant est calculé à partir de votre Salaire Journalier de Référence (SJR). Ce dernier dépend de votre ancien salaire.

Le calcul de l'ARE: Salaire Journalier de Référence comme base

L'Aide au Retour à l'Emploi (ARE) est calculée à partir des salaires soumis à contribution de l'assurance chômage, au cours des 12 derniers mois précédant le dernier jour travaillé et payé (la période de référence). Les primes sont comprises dans ce calcul. En revanche, les indemnités de licenciement et les indemnités de congés payés ne sont pas prises en compte. Ainsi, plus votre salaire été élevé, plus le montant de l'ARE l'est.

Sur cette base, Pôle Emploi calcule le montant de votre Salaire Journalier de Référence (SJR). Il s'obtient par l'addition de vos salaires sur la période de référence. Cette somme est par la suite divisée par le nombre de jours travaillés durant la même période de référence (dans la limite de cinq jours par semaine), puis multipliée par 1,4. Le résultat est arrondi au centième le plus proche.

Le calcul de l'ARE: du montant brut au montant net

Compte tenu de ces éléments, Pôle Emploi calcule désormais le montant de votre allocation journalière brute, c'est-à-dire le montant de votre ARE par jour. L'allocation journalière correspond au montant le plus élevé de 40,4 % du SJR + 12 € et de 57 % du SJR. Elle ne peut être inférieure à 29,26 € ou supérieure à 75 % de votre SJR.

A savoir Dans le cas d'un temps partiel, la partie fixe de l'allocation (12 €) tout comme l'allocation minimale (29,26 €) sont affectées d'un coefficient de réduction (horaire temps partiel / horaire légal ou conventionnel).

Enfin, pour obtenir le montant de votre allocation journalière nette, l'allocation journalière brute est soumise à plusieurs prélèvements:

Contribution Sociale Généralisée (CSG).

Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS).

Prélèvement à la source au titre de l'Impôt sur le Revenu, le cas échéant.

L'ARE vous est versée une fois par mois par Pôle Emploi. Son montant correspond à votre allocation journalière nette multipliée par le nombre de jours du mois.

Un simulateur est à votre disposition Si vous souhaitez connaître le montant de l'ARE auquel vous avez droit, rendez-vous sur le site de Pôle Emploi .

Les allocataires non-imposables sont totalement exonérés de CSG et de CRDS si leur revenu n'excède pas une limite variant en fonction du nombre de parts de leur foyer fiscal. Le prélèvement de la CSG et de la CRDS ne doit pas avoir pour conséquence de réduire le montant de l'ARE versée à un montant inférieure à 49 €.

