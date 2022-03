Crédit lombard ou crédit patrimonial: comment emprunter sans désinvestir

Le crédit lombard est destiné aux profils patrimoniaux aisés et avertis crédit photo : GettyImages

Le crédit lombard permet à un particulier ou une entreprise de réaliser un emprunt auprès d’une banque en contrepartie du nantissement d’actifs financiers. Il peut alors s’agir d’actions ou d’obligations. Le taux du crédit lombard est fixe, sa durée est de un à quatre ans et son montant dépend de la valeur et du niveau de risque des actifs nantis. Très souple, le crédit lombard permet à l’emprunteur de développer son patrimoine, tout en restant propriétaire des actifs proposés en garantie. D’un point de vue fiscal, il présente également certains avantages.

Crédit lombard: définition et principe

Le crédit lombard a été créé au Moyen Âge par les marchands du Piémont et de Lombardie en Italie. Également appelé crédit patrimonial, c’est un prêt octroyé à un particulier ou une entreprise en contrepartie du nantissement d’actifs financiers liquides. Il peut s’agir d’actions, d’obligations, d’ OPCVM ou d’un contrat d’assurance-vie . En clair, ces actifs garantissent l’avance de trésorerie consentie par la banque à un taux fixe.

Généralement souscrit pour une durée d’un à quatre ans, le crédit lombard est un “prêt in fine ”. En conséquence, pendant toute la durée du prêt, l’emprunteur paie uniquement les intérêts. Le capital, quant à lui, est remboursé à l’échéance, en une seule fois. En cas d’impossibilité totale ou partielle de remboursement, la banque peut céder les actifs nantis et se dédommager à hauteur du capital restant dû.

À retenir Les établissements bancaires réservent en général le crédit lombard à leurs clients les plus aisés et avertis.

Les trois formes du crédit lombard (crédit patrimonial)

Il existe trois types de crédit lombard:

Le financement à terme fixe: il s’agit d’une avance de liquidités pour une période donnée.

il s’agit d’une avance de liquidités pour une période donnée. Le financement d’appels de marge: la somme levée permet de répondre à des appels de marge lors d’investissements dans des instruments financiers dérivés, comme des options ou des swaps de taux.

la somme levée permet de répondre à des appels de marge lors d’investissements dans des instruments financiers dérivés, comme des options ou des swaps de taux. Le découvert: le client dispose d’une facilité de trésorerie et le montant du prêt n’est pas déterminé à l’avance. Les intérêts vont dépendre de la somme réellement utilisée.

Combien peut-on emprunter avec un crédit lombard?

Contrairement à des emprunts classiques, le montant maximum d’un prêt lombard n’est pas directement lié au profil de l’emprunteur. En effet, compte tenu de la manière dont il fonctionne, il dépend de la valeur du portefeuille financier placé en garantie et de la nature des actifs concernés. Plus les placements nantis sont risqués (avec une volatilité importante), moins le montant du prêt sera élevé, et inversement.

En règle générale, la banque prête entre 40% et 60% de la valeur des actions détenues. Elle prend aussi en compte les secteurs d’activité concernés et la diversification du portefeuille. Dans certaines situations, elle peut aller jusqu’à 80%, voire 90% de la valeur des obligations, en tenant compte de leur appréciation par les agences de notation. Enfin, la banque peut prêter jusqu’à 100% des sommes détenues sur un fonds en euros dans le cadre d’une assurance-vie puisque celui-ci est garanti en capital et sans risque.

À retenir Toutes les banques n’acceptent pas d’octroyer des crédits lombards. Pour en obtenir un, il peut être nécessaire de faire jouer la concurrence entre les établissements financiers.

Le crédit lombard reste un prêt à taux fixe

Le taux d’un crédit lombard est fixe. Il est calculé à partir d’un taux de référence: l’Euribor. C’est le taux auquel les établissements bancaires européens se prêtent entre eux. La banque ajoute à ce taux une marge généralement située entre 1% et 1,5%. De ce fait, les taux des crédits lombards sont souvent supérieurs à ceux des crédits traditionnels.

À retenir La banque définit toujours un taux plancher de 0% pour son taux de référence. Elle se protège ainsi d’un basculement du taux de référence en territoire négatif.

Développer son patrimoine tout en réduisant sa fiscalité grâce au crédit lombard

Le premier avantage du crédit lombard est lié à sa souplesse. En effet, les obligations administratives sont moins contraignantes que celles exigées lors d’un crédit classique. Par exemple, l’ assurance emprunteur n’est pas obligatoire puisque le prêt est garanti par des actifs. Le crédit lombard représente ainsi une alternative intéressante pour les personnes âgées ou ayant des problèmes de santé. Par ailleurs, compte tenu de sa forme (crédit in fine , avec un remboursement à échéance), il n’y a pas d’effort mensuel d’épargne à réaliser.

Autre atout indéniable, le crédit lombard permet de ne pas “désinvestir” ses actifs. En effet, l’emprunteur met en garantie certains de ses placements financiers et reste donc propriétaire de son patrimoine financier pendant toute la durée du prêt. Il continue ainsi d’en percevoir les revenus, sous forme de dividendes ou d’intérêts.

Par ailleurs, le crédit lombard permet de disposer d’un effet de levier pour doper et diversifier son patrimoine. En augmentant son endettement, l’emprunteur accroît sa capacité d’investissement et il pourra les diriger vers d’autres actifs financiers ou immobiliers pour dégager de nouveaux rendements. De ce fait, le crédit lombard est souvent qualifié de “crédit patrimonial”.

Enfin, le prêt lombard peut concéder des avantages en matière de fiscalité. Lorsque le crédit est contracté pour réaliser l’acquisition d’un bien immobilier destiné à être loué nu, les intérêts payés par l’emprunteur sont alors déductibles des revenus fonciers.

À retenir En ce qui concerne l’ Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) , le capital restant dû sur un prêt lombard ayant servi à acheter un bien immobilier imposable est potentiellement déductible. Toutefois, il convient de réaliser un amortissement fictif sur la durée de l’emprunt (ou sur une durée de vingt ans si le prêt n’a pas de terme ou est reconductible chaque année).

Quels sont les risques associés au crédit lombard?

La valeur de nantissement des titres fait l‘objet de vérifications régulières par la banque. Lorsque les titres mis en gage perdent de leur valeur, la banque prêteuse peut demander des garanties supplémentaires sous la forme de titres ou le remboursement d’une partie du crédit lombard. La banque peut également opérer la liquidation pure et simple des titres détenus.

L’effet de levier permis par le crédit lombard est à double tranchant. En effet, si ce crédit offre la possibilité d’augmenter le potentiel de rendement de son patrimoine, il présente également le risque de multiplier les pertes. Or, en cas de forte baisse de la valeur des titres ou des biens acquis grâce au crédit lombard, l’emprunteur pourrait être incapable de retrouver les liquidités nécessaires pour rembourser le capital au terme du crédit. Dans ce cas, il perdrait partiellement ou totalement la propriété des actifs apportés en garantie.