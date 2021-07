Courtiers en ligne: 5 raisons de les choisir pour investir en Bourse

Les courtiers en ligne offrent des tarifs bien plus attractifs que les banques de réseau crédit photo : Shutterstock

Les investisseurs particuliers souhaitant investir en Bourse ont intérêt à se détourner de leur banque de réseau pour ouvrir un compte-titres ou un Plan d'Épargne en Actions (PEA) chez un courtier en ligne. De la sorte, ils bénéficient de frais de courtage bien plus attractifs. En outre, ils évitent le plus souvent de payer des droits de garde et disposent, le plus souvent, d'une meilleure assistance que dans une banque.

En termes de frais de courtage, les courtiers en ligne sont systématiquement plus compétitifs que les intermédiaires historiques comme les banques de réseau. Cet avantage s'explique par une structure de coûts bien plus réduite et un choix stratégique en opposition à celui des banques (celles-ci n'ont jamais fait de la Bourse une priorité).

À noter Boursorama est également courtier en ligne.

Les frais prélevés à l'achat comme à la vente peuvent être forfaitaires (un montant fixe), variables (un pourcentage) ou les deux (un montant fixe plus un pourcentage de la transaction). D'ailleurs, pour un même courtier, il n'est pas rare de trouver plusieurs grilles tarifaires en fonction de la taille et de la fréquence des transactions. Chaque profil d'investisseur peut adapter son choix tarifaire à ses habitudes de transactions. Dans tous les cas, la différence avec les intermédiaires historiques est significative.

Elle l'est encore plus pour les frais de courtage sur les places étrangères. Pour intervenir à New York, Londres ou encore Francfort, les banques de réseaux sont extrêmement gourmandes. À tel point que les frais peuvent être dissuasifs. Le plus souvent, les courtiers en ligne proposent un plus grand choix de Bourses étrangères et des frais de courtage qui demeurent attractifs.

À savoir En cas d'inactivité sur une période d'un mois, des frais sont parfois prélevés chez les courtiers en ligne. Cela dépend de l'offre souscrite.

Les droits de garde sont des frais annuels pouvant être facturés par les intermédiaires financiers aux détenteurs de comptes-titres ou de Plan d'Épargne en Actions (PEA). Il s'agit de leur rémunération pour la conservation des titres et les services liés à ces derniers (opérations sur titres, versements de dividendes...). Ces frais peuvent dépendre du nombre de lignes détenues dans le portefeuille ou de sa valeur globale.

Avec la dématérialisation des titres et des opérations, les droits de garde sont de moins en moins justifiés. Ainsi, la plupart des courtiers en ligne n'en prélèvent pas, ce qui constitue une économie importante

Vous devez régler une Commission de Règlement différé (CRD) si vous réalisez une transaction sur un compte-titres en utilisant le Service de Règlement différé (SRD). En effet, votre intermédiaire doit avancer des fonds (achat au SRD) ou emprunter des titres (vente à découvert au SRD). Cette intervention a un coût. Si en fin de mois boursier, vous décidez de maintenir votre position au SRD, une commission de prorogation est prélevée.

Là encore, les courtiers en ligne affichent des conditions plus attractives. La différence ne se fait pas tellement sur la CRD. En revanche, la commission de prorogation peut varier du simple au quadruple. Ainsi, tout investisseur actif sur le SRD a intérêt à privilégier les courtiers en ligne et à apporter une attention particulière à ce coût.

L'intervention en Bourse est facilitée chez un courtier en ligne

Les courtiers en ligne vous permettent d'intervenir par Internet, via leur site avec un ordinateur ou leur application avec un smartphone. Dans tous les cas, l'interface est spécifiquement construite autour de la Bourse. Dès lors, elle tend à simplifier et faciliter le passage d'ordres, le suivi des opérations ou encore la prise de décision. En effet, les courtiers proposent parfois des outils d'analyse fondamentale ou technique.

Par ailleurs, en cas de problème technique (de votre fait ou du leur), il est toujours possible de passer un ordre par téléphone. Toutefois, si le problème vient de vous, des frais supplémentaires peuvent vous être facturés.

À l'inverse, dans les banques de réseau, le passage d'ordres en ligne n'est pas toujours intuitif. Trouver une valeur sur une place étrangère de cotation peut par exemple être difficile.

L'assistance des courtiers en ligne est accessible par plusieurs biais

Il est parfois nécessaire de joindre les services du courtier en ligne ou de la banque pour obtenir de l'aide ou des informations, comme pour une opération sur titres, par exemple. Les courtiers en ligne offrent la possibilité de les joindre de diverses manières: e-mail, discussion en ligne ou encore téléphone. De leur côté, les banques sont nettement moins efficaces dans ce domaine. Un investisseur souhaitant une assistance de son conseiller peut rencontrer de sérieuses difficultés pour le joindre ou obtenir des réponses. En effet, un conseiller bancaire est rarement un spécialiste des marchés financiers.