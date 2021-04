Bourse, actions: générer des revenus grâce à vos dividendes

Les dividendes offrent une source de revenus opportune en période de taux bas crédit photo : CREDIT_NON_AFFICHE

Pour tirer des revenus de votre portefeuille boursier, il est possible d'opter pour des valeurs de rendement, qui versent des dividendes réguliers aux actionnaires. La régularité du versement du dividende est en effet l'un des critères clés dans la performance à long terme de ce type de titres.

Sommaire:

Tirer des revenus de son portefeuille d'actions

Rester attentif au niveau de cours

Privilégier la régularité des rendements

Un potentiel de résistance face à la volatilité des marchés

Des dividendes soumis à la flat tax de 30%

Une fiscalité adoucie dans le cadre du PEA

Penser à faire des retraits sur les contrats d'assurance-vie

Tirer des revenus de son portefeuille d'actions

Il est possible de percevoir les dividendes de ses actions et d'en tirer ainsi des revenus pour financer un projet ou préparer sa retraite. Le montant du dividende est voté par les actionnaires en assemblée générale et il peut donner lieu au versement d'un ou plusieurs acomptes. Un dividende exceptionnel peut être versé, par exemple à la suite d'une fusion ou d'une cession d'actifs.

Rester attentif au niveau de cours

Le montant du dividende est soustrait du cours de l'action le jour du détachement. Un dividende élevé peut rendre une action d'autant plus attractive que son rendement est calculé en rapportant celui-ci au cours de l'action. Les valeurs de rendement se caractérisent par des niveaux de cours inférieurs au reste de la cote, et notamment aux valeurs de croissance. Avant d'investir dans une valeur de rendement , il convient donc de se poser non seulement la question du niveau du dividende versé, mais aussi des raisons de la faible valorisation du titre , en particulier si cette dernière est pérenne. Certaines sociétés peuvent en effet verser des rendements élevés pour compenser un cours de Bourse durablement faible.

Les valeurs de rendement appartiennent généralement à des secteurs traditionnels comme la banque, la santé et les télécoms, ou l'énergie, les transports et l'immobilier. Ces trois derniers secteurs étant fortement impactés par les conséquences de la crise sanitaire, leur cours de Bourse a été pénalisé et le versement de leur dividende parfois remis en cause en 2020.

Privilégier la régularité des rendements

Outre l'inquiétude du marché sur les résultats de la société, la faiblesse du niveau de cours peut notamment refléter celle des investisseurs quant au versement de futurs dividendes. La régularité du versement des dividendes est en effet une composante essentielle de la performance à long terme d'une valeur de rendement.

Un potentiel de résistance face à la volatilité des marchés

L'un des avantages des valeurs de rendement est d'afficher une volatilité inférieure au reste de la cote. Elles ont ainsi plus de chance d'afficher une meilleure résistance, souvent en période de correction des marchés. Pour les choisir, il s'agit d'identifier les valeurs décotées, c'est-à-dire les valeurs affichant une faible valorisation par rapport au marché. Et aussi celles qui offrent, malgré tout, les meilleures perspectives de rebond dans la perspective de la reprise.

Des dividendes soumis à la flat tax de 30%

Pour les actions ou fonds détenus dans un compte-titres, les dividendes sont soumis au prélèvement forfaitaire unique de 30% (12,8% au titre de l'impôt sur le revenu, plus 17,2% de prélèvements sociaux), la flat tax, prélèvements sociaux compris.

Les dividendes peuvent aussi être imposés au barème de l'Impôt sur le Revenu (IR) sur option. Ils bénéficient alors d'un abattement fiscal de 40%. Mais si vous retenez l'option à l'IR, elle s'appliquera à l'ensemble de vos revenus. Cela est donc intéressant seulement pour les contribuables faiblement imposés, jusqu'à 14% de taux marginal d'impôt sur le revenu.

Une fiscalité adoucie dans le cadre du PEA

Il peut être judicieux de détenir ses valeurs de rendement dans une enveloppe fiscale favorable. Ainsi, les dividendes, au même titre que les plus-values, ne sont pas imposés dans le cadre du Plan d'Épargne en Actions (PEA) si les sommes sont conservées au-delà de cinq ans. Lors du retrait, ils ne sont soumis alors qu'aux prélèvements sociaux de 17,2%. En outre, depuis la Loi Pacte, les retraits après cinq ans n'entraînent plus la clôture du plan, sauf en cas de retrait total.

Penser à faire des retraits sur les contrats d'assurance-vie

Il est possible de détenir des actions dans le cadre de son assurance-vie, on parle alors de titres vifs. Si l'on souhaite tirer des revenus de ses valeurs de rendement, le contrat d'assurance-vie permet de bénéficier d'une fiscalité avantageuse en cas de retrait après huit ans. Il peut être intéressant de faire des retraits sur son contrat, en particulier sur la fraction de primes ne dépassant pas 150.000 euros si les versements ont été effectués avant le 26 septembre 2017. C'est alors le prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 7,5 % qui s'applique, plus les prélèvements sociaux. Au-delà de 150.000 euros de versements, c'est la flat tax de 30% qui s'applique.