Assurance-vie: à quoi sert la clause bénéficiaire démembrée?

Exemple

Monsieur Dubois, détenteur d'une assurance-vie de 800.000 €, décède en mai 2020. Les bénéficiaires de son assurance-vie sont, pour l'usufruit, son épouse âgée de 73 ans, et pour la nue-propriété, ses deux enfants. Compte tenu de l'âge de madame Dubois, son usufruit est évalué à 30% et la nue-propriété à 70%. Chaque enfant a donc droit à un abattement égal à 70% de 152.500 € (soit 106.750 €) et madame Dubois a droit à deux fois un abattement de 30% de 152.500 € (soit 91.500 €). En tant que conjoint survivant exonéré de droits de succession, madame Dubois n'a pas à payer le prélèvement de 20% sur la part du capital-décès correspondant à ses droits d'usufruitier (30% de 800.000 €) qui dépasse son abattement de 91.500 €. Chaque enfant doit en revanche payer le prélèvement de 20% sur la part du capital-décès correspondant à ses droits de nu-propriétaire (70% de la moitié de 800.000 €) qui dépasse son abattement de 106 750 €. Chacun est donc redevable d'un prélèvement de 34.650 € (20% de 400.000 € - 106.750 €).