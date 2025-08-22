Escroquerie à l'isolation à un euro : ces retraités attendent une solution depuis cinq ans

A Brottes (Haute-Marne), une entreprise a commencé les travaux d'isolation d'une maison avant de laisser le chantier inachevé. (illustration) (Life-Of-Pix / Pixabay)

Entamés le 6 juin 2020, les travaux d’isolation extérieure d’une maison de Brottes (Haute-Marne) ne sont toujours pas terminés. Les deux ouvriers en charge du chantier ont mis en place des plaques sur les murs et ont expliqué qu’ils reviendraient quelques jours plus tard pour continuer le travail, et notamment crépir la façade. Les propriétaires, un couple de retraités, ne les ont ensuite plus jamais revus, raconte France 3 Grand Est .

Une plainte déposée

Ils ont tenté en vain de contacter l’entreprise, contre laquelle ils ont finalement porté plaine, s’estiment victimes d’une escroquerie à l’isolation à un euro. C’est en effet à ce dispositif que les Haut-Marnais avaient eu recours pour financer les travaux. Ils correspondent au profil des cibles visées en priorité par les arnaqueurs : des personnes âgées aux revenus modestes ne pouvant pas payer autrement la rénovation de leur habitation.

Les plaques isolantes n’ayant pas été recouvertes comme prévu, les matériaux exposés ont rapidement posé un problème de sécurité, au point que les propriétaires ont dû retirer les panneaux les uns après les autres. L’opération a endommagé les murs et il faudrait entre 20 000 et 30 000 euros pour réparer les dégâts. Une somme que les retraités ne peuvent pas débloquer car ils n’ont « pas les moyens d'avoir un crédit sur le dos » , ont-ils regretté.