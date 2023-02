La polémique enfle de nouveau autour du DPE (diagnostic de performance énergétique), qui a concerné plus de 1,9 million de logements en 2022. Mais, selon plusieurs études, il serait souvent mal réalisé et reste donc peu fiable.

Le DPE fait à nouveau parler de lui-iStock-Richard Villalon

Le DPE : les logements classés en 7 catégories

Depuis une quinzaine d'années, le diagnostic énergétique est obligatoire pour louer ou vendre des biens immobiliers. La loi Climat et Résilience a fait des 7 lettres du DPE (A à G) un élément central des transactions. Cet outil règne donc en maître sur le marché de l'immobilier, et certaines banques vont jusqu'à exiger un devis des travaux à réaliser avant l'achat d'un bien considéré comme passoire thermique. En 2021, des dysfonctionnements avaient été constatés, mettant en cause certains diagnostiqueurs qui appliquaient facilement des "valeurs par défaut", si les données fournies n'étaient pas suffisantes ou insuffisamment pertinentes. Ces approximations arbitraires pouvaient tout autant servir que desservir les biens évalués. Un nouveau DPE, censé être plus performant, a donc été mis en place en juillet 2021, afin de lutter plus efficacement contre les logements énergivores, autrement dit les biens classés F et G, qualifiés de passoires thermiques.

Les abus continuent, malgré la refonte du DPE

n aurait pu croire que la version revue et corrigée du DPE contribuerait à assainir la situation, mais les espoirs semblent déçus. L'UFC-Que Choisir a commencé à semer de nouveau le doute au cours de l'été 2022, en ciblant des résultats divergents en fonction des diagnostiqueurs, et en dénonçant de nombreuses erreurs et contradictions. En octobre 2022, l'association 60 millions de consommateurs est venue corroborer ces constats. Elle a dénoncé elle aussi le manque de fiabilité du nouveau DPE en réalisant un test sur une vingtaine de diagnostics, parfois pour le même logement, avec des résultats divergents. Un autre questionnement provient de la plateforme numérique Hello Watt, qui souligne des différences notables, pour certains logements, entre la consommation estimée par le DPE et la consommation effective. Selon leur étude, réalisée sur plus de 200 logements, le nombre des DEP inexacts atteindrait même le taux record de 71 %. De quoi ébranler quelque peu la toute-puissance de l'outil...

Le projet d'encadrement du marché contesté

C'est pourtant à partir des conclusions du DPE que seront interdits à la location, d'ici à 2025, plus de 2 millions de logements énergivores (classés G), puis les logements classés F d'ici à 2028. À l'échéance de 2034, ce sont plus de 11 millions de logements ayant reçu une note inférieure à D qui seront concernés. Face aux carences relevées chez les professionnels du diagnostic, 31 % des propriétaires seraient prêts à braver les interdictions en vendant leur bien en l'état, sans réaliser les travaux de rénovation énergétique préconisés. Pour se prémunir au mieux des abus, il est recommandé aux vendeurs de vérifier que le professionnel chargé du diagnostic est bien certifié, et qu'il figure dans l'annuaire des diagnostiqueurs immobiliers. Si c'est le cas, le DPE qu'il a réalisé doit figurer sur l'observatoire de l'ADEME. Il convient également de s'assurer que toutes les données du diagnostic ont bien été étudiées et renseignées, et de relever les éventuelles incohérences. Solliciter un second diagnostic peut permettre d'affiner l'évaluation et de sécuriser la démarche.