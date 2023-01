Stations de ski : les rénovations thermiques les concernent aussi

Les stations de ski vont devoir engager des rénovations thermiques massives (Crédits photo : Adobe Stock - )

Double peine pour les stations de ski : déjà en difficulté cette année du fait de la baisse de l'enneigement, les stations de ski vont également devoir se mettre aux nouvelles normes énergétiques. La moitié des logements seraient concernés.

Pas de passe-droit pour les logements au ski

Les professionnels du ski sont inquiets. En cause, un changement de cap des pouvoirs publics concernant l'interdiction de louer une «passoire thermique», c'est-à-dire un logement particulièrement énergivore, avec un Diagnostic de Performance énergétique (DPE) F ou G.

La loi Climat et Résilience de 2021 prévoyait jusqu'ici que les biens notés F et G seraient progressivement interdits à la location à partir de janvier 2023 mais cette interdiction ne devait pas s'appliquer aux biens destinés à la location touristique, comme ceux loués dans les stations de ski donc.

En avril 2022, le ministère en charge du Logement indiquait que «le niveau de performance minimal pour caractériser la décence d'un logement, introduit par la loi Climat Résilience à l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, ne s'applique effectivement que pour les logements constituant la résidence principale du locataire. Les meublés touristiques ne sont donc pas soumis à cette obligation. Ces logements sont loués de manière ponctuelle et ne mettent pas leurs locataires en situation de précarité énergétique. Le Gouvernement n'envisage donc pas de revoir les obligations de performance minimale fixées pour le parc locatif (1)».

Changement de cap lorsque, dans une intervention du 25 octobre 2022, Olivier Klein, le ministre délégué chargé de la Ville et du Logement, exprime sur BFMTV son refus de laisser les propriétaires de passoires thermiques contourner l'interdiction en basculant leur bien en location touristique : «Il faut qu'on travaille pour que ce soit les mêmes règles. On ne peut pas sortir des appartements dont on a besoin pour loger nos concitoyens de l'habitat classique, longue durée, en meublé touristique. On se donnera les moyens de mettre tous les garde-fous nécessaires. (…) il est hors de question qu'on se réfugie derrière l'interdiction de remettre en location en transformant son logement en meublé touristique.»

Qu'ils soient destinés à la location d'habitat ou à la location touristique, tous les biens immobiliers sont donc désormais soumis à la loi Climat et Résilience.

La moitié des logements des stations de ski sont concernés

Théoriquement, depuis le 1er janvier 2023, les logements G avec un DPE relevant une consommation supérieure à 450 kWh par m2 sont interdits à la location.

A partir du 1er janvier 2025, l'intégralité des logements classés G seront concernés, suivis à partir du 1er janvier 2028, des logements classés F puis de ceux classés E à partir du 1er janvier 2034.

Selon une étude (2), en moyenne près de 50% des logements des stations de ski sont considérés comme des passoires thermiques , alors que la moyenne nationale est de 16,9%.

Les écarts relevés sont importants selon les massifs et les stations, avec par exemple 15% de passoires énergétiques à Bellefontaine dans le Jura (meilleure élève du classement) et 90% à Isola 2000 dans les Alpes du Sud.

«Les stations de ski les plus énergivores, celles qui comptent plus de la moitié de passoires énergétiques au sein de leur parc de logements, se situent majoritairement dans les Pyrénées et les Alpes, alors qu'au contraire celles qui ont la plus faible part de logements F ou G, inférieure à un tiers du parc, se trouvent plutôt dans les Vosges, le Jura et le Massif central. Plusieurs facteurs sont en cause : l'altitude, la zone géographique, l'âge de construction des bâtiments, avec un impact écologique et économique à prévoir dans les années à venir très différent selon les stations et les massifs», analyse Romain Villain, directeur général de Heero.

«Si les biens ne sont plus louables et mettent du temps à se vendre, les stations connaîtront une baisse de la fréquentation et seront donc moins rentables. Cette donnée s'ajoute à l'inflation et à un enneigement moindre», relève Sandrine Allonier, co-rédactrice de l'étude (3).

Le défi à relever est donc essentiel pour l'avenir des stations de ski françaises…

