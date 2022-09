Immobilier : les diagnostics obligatoires sont-ils fiables ?

Quelle est la fiabilité des diagnostics ? (Crédits photo : Adobe Stock - )

Selon une enquête de 60 Millions de consommateurs, les Diagnostics de Performance Energétique (DPE) seraient peu fiables, alors même qu'ils prennent une importance croissante dans les transactions immobilières.

Le DPE au centre de la stratégie des pouvoirs publics

Obligatoire en France métropolitaine, le Diagnostic de Performance Energétique (DPE) est un document (réalisé par un diagnostiqueur certifié) dont le but est d'estimer la consommation d'énergie et les taux d'émission de gaz à effet de serre de votre logement.

Il est obligatoirement joint au dossier de diagnostic technique (DDT) et communiqué à l'acquéreur ou au locataire en cas de vente ou location de votre logement. Le Diagnostic de Performance Energétique (DPE) doit aussi être mentionné dans les annonces de location ou de vente, qu'elles soient de presse écrite, sur internet ou en agence immobilière.

Le non-respect de ces obligations entraîne des sanctions.

Le DPE est un rouage central dans la lutte engagée par les pouvoirs publics contre les passoires thermiques. Il devrait être complété à partir du 1er avril 2023 par un audit énergétique par tous les propriétaires qui souhaitent vendre ou louer un logement classé F ou G par le Diagnostic de Performance Energétique (DPE). Cet audit proposera une série de travaux à engager et leur chiffrage pour améliorer la notation du logement.

A lire aussi : Vente ou location : quelle durée de validité pour les diagnostics immobiliers?

Assurance emprunteur : pourquoi opter pour un contrat collectif ?

Le manque de fiabilité pointé du doigt

Le DPE doit être réalisé par un diagnostiqueur professionnel certifié, gage en théorie d'un certain sérieux et surtout d'une certaine cohérence d'un diagnostic à l'autre.

L'enjeu est d'autant plus important qu'une mauvaise notation a des conséquences directes sur l'attractivité du bien immobilier et est rapidement devenu un enjeu de négociation entre vendeurs et acheteurs en cas de vente. La performance énergétique est devenue un critère incontournable lors d'une transaction immobilière.

Pourtant, l'enquête réalisée par 60 Millions de consommateurs (1) révèle une toute autre réalité sur le terrain.

L'association a fait réaliser 20 diagnostics dont certains sur un même bien et le résultat est sans appel : « Pour une même maison, les cinq diagnostiqueurs n'aboutissent pas au même résultat ! déclare 60 Millions de consommateurs. Il y a toujours au moins deux lettres différentes, et parfois trois pour les étiquettes énergie qui vont de A à G.

Erreur de superficie, portes ou fenêtres oubliées, isolation mal prise en compte, chauffage et production d'eau chaude mal évalués… Le bilan n'est pas flatteur pour la profession. Il laisse envisager un important contentieux devant les tribunaux ».

Stéphanne Coignard (redaction@boursorama.fr)

(1) « Les diagnostiqueurs au banc d'essai », 60 Millions de consommateurs, Juin 2022.