La SCPI Sofidy Europe Invest dévoile ses performances du 2e trimestre 2025

Au cours du trimestre écoulé, la SCPI Sofidy Europe Invest de Sofidy a investi plus de 64 M€ dans quatre actifs : un retail park à Coventry (Royaume-Uni), un hôtel à Torremolinos (à proximité de Malaga en Espagne), un centre commercial de cœur de ville à Zoetermeer (Pays-Bas) et un commerce de pied d'immeuble à Utrecht (Pays-Bas). Ce programme d'investissement a été réalisé avec un taux de rendement moyen immédiat de 7,9 %(1).

Ces performances permettent d'envisager une fourchette prévisionnelle de dividende annuel entre 10,25 € et 11,00 € par part ayant pleine jouissance au titre de l'exercice 2025(2), faisant ressortir un taux de distribution prévisionnel 2025 brut de fiscalité compris entre 5,10 % et de 5,40 %. L'acompte sur dividende du 2ème trimestre s'établit à 2,40 € par part ayant pleine jouissance.

(1) Taux de rendement initial acte en main qui ne constitue en aucun cas une promesse de rendement ou de performance.

(2) Cette distribution prévisionnelle est arrêtée par la société de gestion sur la base d'hypothèses de marché et ne constitue en aucun cas une promesse de rendement ou de performance.

Les parts de SCPI sont des supports de placement à long terme et doivent être acquises dans une optique de diversification de votre patrimoine. La durée de placement minimale recommandée est généralement de 8 ans. Comme tout investissement, l'immobilier présente des risques. Ce fonds ne bénéficie d'aucune garantie ou protection de capital et présente notamment un risque d'absence de rendement, un risque de perte en capital, un risque de liquidité et un risque de durabilité, pouvant toutefois être atténués, sans garantie, par la diversification immobilière ou locative du fonds. Le détail des risques est décrit dans le Document d'informations clés (DIC) et la note d'information de la SCPI.

Les SCPI Sofidy sont disponibles à la souscription en direct chez BoursoBank ainsi que dans les contrats d'assurance-vie (BoursoVie et Ex-Direct) et dans le plan d'épargne retraite PERin MATLA.

