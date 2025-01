Rénover sans stress : nos astuces pour vivre sereinement chez vous pendant les travaux

Comment rester zen pendant des travaux chez soi ? (Crédits: Adobe Stock)

Vous avez prévu d'engager des travaux de rénovation chez vous, tout en continuant de vivre dans votre logement ? Voici nos conseils pour que cette expérience ne se transforme pas en cauchemar…

Astuce N°1 : anticiper le chantier plusieurs semaines à l'avance

La clé pour vivre le plus sereinement possible dans une maison en travaux repose dans l'anticipation.

Au cours des semaines précédentes, prenez le temps de ranger chacune des pièces qui vont être concernées par les travaux.

Videz les meubles, rangez soigneusement vos bibelots dans des cartons en les étiquetant le plus précisément possible afin de savoir exactement ce qu'ils contiennent.

Profitez-en pour faire du tri et vous débarrasser des objets dont vous ne vous servez plus.

Stockez ensuite les cartons et petits meubles dont vous n'aurez pas besoin, dans une pièce qui ne sera pas concernée par les travaux, dans votre cave, dans un garde-meuble loué pour l'occasion ou chez des proches qui ont un espace disponible comme un garage ou un grenier.

Pour les gros meubles, canapé, etc., regroupez les au centre de la pièce pour faciliter la circulation des ouvriers et bâchez-les du mieux possible pour les protéger des poussières et gravats générés par les travaux.

En fonction des pièces qui ne seront plus accessibles pendant les travaux, vous aurez peut-être besoin de garder certains objets à portée de main comme certains ustensiles, des vêtements, votre ordinateur, etc. Rangez-les dans des cartons à part ou même dans une valise que vous garderez dans l'une des pièces où vous continuerez de vivre.

A lire aussi // Locataires : ces travaux que vous pouvez faire sans autorisation

Permis de construire : déposez-le en quelques clics

Voisinage : que faire avant de démarrer un chantier ?

Astuce N°2 : un bon aspirateur est votre meilleur allié

Si votre entrepreneur ne le fait pas spontanément, veillez à ce qu'il protège le sol des pièces en travaux mais aussi les lieux de passage des ouvriers et du matériel comme les couloirs et l'entrée.

Demandez-lui de bâcher l'entrée des pièces en travaux mais aussi les autres pour former une sorte de « sas » qui contiendra au maximum la poussière loin de votre espace de vie.

Même avec toutes ces précautions, gardez à l'esprit que la poussière des travaux à tendance à s'infiltrer partout : pour pouvoir continuer de vivre dans un environnement agréable, préparez-vous à passer l'aspirateur très régulièrement dans les pièces où vous vivez.

Attention, les aspirateurs ménagers «classiques» supportent mal la poussière de plâtre et peuvent même être définitivement endommagé : peut-être est-ce l'occasion de louer ou d'acheter un aspirateur spécial chantier, capable d'aspirer les poussières de travaux, les copeaux de bois, l'eau et même les petits gravats ?

Ce type d'appareil vous sera également très utile pour faire le ménage de fin de chantier, une fois les ouvriers définitivement partis. Là aussi, attendez-vous à devoir renouveler l'opération régulièrement dans les jours qui suivront car la poussière des travaux se redépose souvent pendant plusieurs jours au sol et sur les meubles.

Pensez aussi à aérer votre logement chaque fois que cela vous est possible, afin de renouveler l'air intérieur et de réduire au maximum les émanations de peinture et autres odeurs désagréables et souvent toxiques.

Astuce N°3 : avoir une vision claire du déroulement des travaux

Avant le début des travaux, établissez un planning précis avec votre artisan pour savoir à quel moment aura lieu le gros œuvre, dans quelles pièces il va travailler s'il y en a plusieurs, et bien sûr convenir des dates de début et de fin des travaux.

Cela vous permettra de vous organiser pour vous absenter lors des phases les plus bruyantes et peut-être trouver un lieu extérieur comme un espace de coworking, un proche prêt à vous accueillir quelques heures chez lui, notamment si vous télétravaillez.

Enfin, gardez à l'esprit que les imprévus sont monnaie courante sur un chantier et que les travaux prennent souvent du retard. Mieux vaut donc vous organiser en prévoyant quelques jours supplémentaires après la date de fin théorique du chantier.

Astuce N°4 : savoir renoncer

Vivre dans un logement en travaux peut parfois représenter trop de contraintes pour être gérable sereinement. Soyez le plus réaliste possible sur ce qui vous attend en fonction des travaux qui vont avoir lieu.

Parmi les pièces sensibles, la cuisine, la salle de bain et les toilettes.

Si vous devez vous passer de cuisine quelques jours, vous pouvez préparer des plats à l'avance que vous congèlerez et consommerez au fur et à mesure, ou bien prévoir de vous faire livrer, même si cette option peut vite grever votre budget.

Si votre salle de bain n'est pas accessible, vous pouvez solliciter un proche pour vous doucher chez lui même si cette solution peut vite se révéler inconfortable.

En revanche, si vos toilettes, l'eau courante ou le chauffage sont impactés par les travaux, la situation peut vite devenir intenable et vous devrez peut-être envisager de vous faire héberger par des proches ou prendre une location saisonnière pour le temps des travaux.

De la même manière, si vous avez des enfants, surtout en bas âge, il serait peut-être plus raisonnable de prévoir une solution d'hébergement hors de votre logement le temps des travaux pour que le quotidien de chacun reste gérable.

DECOUVREZ LES PRODUITS BOURSOBANK Pour vos travaux, découvrez le crédit proposé par BoursoBank Estimez dès à présent et instantanément vos mensualités et le TAEG en fonction du montant de vos travaux et de la durée souhaitée de remboursement. Profitez du simulateur * Etude Meilleurtaux/Squirrel at work – Janvier 2022. Classée banque la moins chère sur le prêt personnel en 2021. Cette étude comprend 4 principales catégories de prêts personnels proposées par les établissements de crédit, à savoir : véhicules neufs ; véhicules d'occasion : travaux d'amélioration de l'habitat

et prêts personnels divers (voyages, mariages, etc). Voir étude et le détail de l'article.