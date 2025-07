Ozzak, Shoptaplace et Glady: ces applications démocratisent l’accès au théâtre et au cinéma

Cette application vend des places de cinéma 40% moins chères

L’application Ozzak permet de se faire une toile à petit prix. Cette dernière donne aux spectateurs l’accès à des places de cinéma à prix réduit. Pour ce faire, il suffit d’indiquer sa ville et la plateforme vous soumet les places les moins chères près de chez vous. L’objectif pour les salles participantes est d’améliorer le remplissage de chaque séance. Une fois la réservation effectuée, un QR code vous est fourni à présenter en caisse avant d’aller voir votre film. Ozzak permet ainsi de profiter d’un tarif préférentiel aux heures où les salles obscures appliquent les prix les plus élevés (soir et week-end). Comptez entre 35% et 40% de réduction par rapport au plein tarif. La plateforme est totalement gratuite et l’inscription est sans condition. Vous avez à la fois accès à des films récents, mais aussi à des avant-premières. Des frais de réservation s’appliquent, s’élevant au maximum à 1 ou 2 euros .

Une start-up s’attaque au gâchis des places de spectacle inoccupées

C’est un peu le Too Good to Go de la salle de cinéma. Shoptaplace propose des billets invendus en dernière minute à prix cassés pour des spectacles en tout genre et pièces de théâtre. Comme il s’agit des derniers billets d’une représentation, les places ne sont pas toujours les meilleures. La réduction sur le prix d’origine est cependant considérable: entre 50% et 70% en moins. L’entreprise, fondée par deux jeunes entrepreneurs, Charlotte Leygue (22 ans) et Idris Salvi (23 ans), s’est inspirée d’un constat dramatique pour le secteur culturel. À Paris uniquement, 300.000 places de représentations théâtrales seraient perdues chaque mois, selon les études menées par les deux associés. Avec un prix de places moyen estimé à 10 euros , Shoptaplace remplit les salles et contribue au rajeunissement du public, pour un divertissement accessible.

Les places de cinéma et de spectacles s’invitent dans les comités d’entreprise

L’application Glady permet aux CSE des entreprises d’accéder à un large panorama de chèques cadeaux, culture, bons plans, titres-restaurant et autres billetteries avantageuses pour leurs sorties. Cette solution permet aussi de mettre en place des programmes de récompenses pour les salariés. Le chèque Glady peut prendre une forme numérique ou papier. L’entreprise a accès à un large réseau de partenaires (plus de 2.000) et compte poursuivre son déploiement. Grâce à Glady, vous pouvez profiter de chèques cinéma univers valables dans toutes les salles 7 jours sur 7.

Les festivals d’été célèbrent le 7ᵉ art en extérieur Pourquoi s’enfermer dans une salle obscure lorsqu’on peut profiter d’un classique du 7e art sur écran géant en extérieur? L’été est propice aux séances de cinéma en plein air, à commencer par le rendez-vous donné à la Villette depuis déjà 34 ans. Le Cinéma en plein air se déroule du 23 juillet au 18 août. Pour cette 34e édition, les Parisiens et touristes peuvent voir ou revoir des films mythiques comme La la land , Chicago , Barbie ou encore Grease . À Toulouse, du 4 au 6 juillet, les habitants peuvent se rendre au Ciné-tarmac pour voir, cette année, des films comme Pearl Harbor projeté sur la carcasse d’un avion. À Lille, le festival « Un air d’été » propose des projections tout le mois de juillet à la belle étoile sur le thème du sport. En août, l’association Ciné Ligue Hauts-de-France propose différentes séances en plein air. On peut ainsi redécouvrir Vice Versa 2 à Bailleul, Un petit truc en plus à Berck ou le dernier Top gun à Croisilles.

