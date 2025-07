Samsung lance son nouveau smartphone Galaxy Z Fold7 : attendez-vous à être séduit par sa ligne

(Adoptez le dernier Galaxy Z Fold7 pour une expérience mobile amplifiée et une utilisation intuitive, grâce à sa finesse et sa robustesse inédites - Visuel du produit en version bleu nuit)

Contenu sponsorisé. C'est dans le cadre de son rendez-vous annuel «Unpacked» ouvert à ses clients, partenaires et journalistes, que tous les yeux se sont tournés le 9 juillet vers le produit phare de l'événement : le Galaxy Z Fold7, smartphone de nouvelle génération, qui vient compléter la gamme Samsung existante. Voici les principaux atouts et caractéristiques du Galaxy Z Fold7, qui plairont autant aux experts qu'aux utilisateurs exigeants.

Un format pliable pour une finesse et une légèreté incomparables

Avec le Galaxy Z Fold7, vous bénéficierez des mêmes fonctionnalités qu'un smartphone Ultra mais dans une version optimisée qui voit grand pour l'utilisateur et son confort de navigation au quotidien :

Un immense écran pliable de 8 pouces.

Une légèreté inégalée : 215 g (poids inférieur à celui du Galaxy S25 Ultra).

(poids inférieur à celui du Galaxy S25 Ultra). Une épaisseur plus fine que la plus mince des tablettes Samsung et quasiment équivalente à celle du Galaxy S25 Ultra (4,2 mm une fois le smartphone déplié).

Vous êtes habitué à manier un smartphone traditionnel ? En termes de dimensions dans la poche, vous retrouverez au départ sensiblement le référentiel auquel vous êtes habitué ; en revanche, vous verrez vite la différence sur la configuration dépliée, qui éveillera pleinement vos sens et maximisera votre expérience du mobile.

Galaxy Z Fold7 : une longévité maximale et une performance de pointe

Avec un cadre en aluminium Armor, du verre Gorilla Glass Ceramic 2 et une résistance à l'eau IP48, le smartphone Galaxy Z Fold7 s'avère particulièrement robuste face aux aléas et imprévus du quotidien : ainsi, sa manipulation se fera de manière sereine grâce aux matériaux solides et protecteurs qui le composent.

À noter : quelle que soit la couleur que vous préférerez parmi les différents choix possibles (bleu nuit, gris, noir absolu, vert d'eau*), chaque modèle est doté des mêmes attributs pour une longévité identique.

Vous oublierez même parfois de le brancher tellement il est autonome, et il vous surprendra par sa mémoire vive pour traiter de multiples données en même temps : avec un processeur Snapdragon 8 Elite, jusqu'à 16 Go de RAM et une batterie longue durée de 4400 mAh, il vous emmènera loin, en allouant intelligemment ses propres ressources.

Des photos et des vidéos incomparables avec le Galaxy Z Fold7

Prêt à faire des prises mémorables avec votre smartphone Galaxy Z Fold7 ? En effet, vous réaliserez des photos et vidéos exceptionnelles, avec un capteur principal de 200 Mpx, un ultra grand-angle de 12 Mpx et un téléobjectif de 10 Mpx, digne d'un pro ! Concrètement, il capture les couleurs, les lumières, les textures et les tons de peau tels qu'ils sont dans la réalité pour un rendu authentique de vos clichés.

Le résultat ? Pour les grands événements ou les petits souvenirs précieux de la vie courante, vous deviendrez l'expert des instants à saisir sur votre Galaxy Z Fold7, grâce à une prise en main facile et intuitive (ne nécessitant pas d'initiation particulière).

Galaxy Z Fold7 équipé de la Galaxy AI : un compagnon qui simplifie la vie !

Que vous l'utilisiez pour comparer les meilleures recettes de cuisine, compiler des textes complexes ou prendre des notes structurées, le smartphone Galaxy Z Fold7 est équipé de la Galaxy AI pour vous servir. Votre partenaire intelligent Galaxy AI, nativement intégré à ce modèle, est capable de naviguer pour vous sur le web, d'interagir avec vos apps préférées et de vous proposer des solutions pertinentes selon le contexte d'utilisation : pensez à le solliciter dès que vous avez besoin d'aide ou de conseils personnalisés.

L'effet attendu ? Une meilleure organisation de vos tâches et une moindre charge mentale au quotidien grâce à des astuces et des propositions clés en main !

Des offres Samsung immanquables sur The Corner de BoursoBank

Depuis le lancement commercial officiel du Galaxy Z Fold7, les conditions tarifaires sont particulièrement avantageuses pour les clients BoursoBank et membres, qui accèdent gratuitement au programme d'avantages The Corner. En effet, ils peuvent dans ce cadre bénéficier d'une remise commerciale immédiate sur ce nouveau smartphone Samsung (partenaire The Corner) : il ne faut donc plus attendre pour profiter de bons plans systématiques lors de vos achats ou de vos cadeaux.

Le smartphone Galaxy Z Fold7 met toute sa technologie et son esthétique au service de vos usages mobiles du quotidien et même plus encore.

Si vous êtes déjà client BoursoBank, profitez de l'offre du moment, valable sur The Corner du 9 au 24 juillet 2025 inclus, pour accéder à l'innovation Samsung à prix attractifs.

Sinon, pensez à la précommande jusqu'au 24 juillet inclus pour obtenir 2 fois plus de stockage pour le même prix.

Sophie Perquey

*uniquement sur Samsung.com pour cette dernière couleur.