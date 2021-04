Booba, le patron du rap game français

Avec la sortie de son 10e et dernier album le 4 mars 2021, Ultra, le rappeur signe le meilleur démarrage numérique au monde sur la plateforme Spotify crédit photo : CREDIT_NON_AFFICHE

Poids lourd du rap français, Booba met fin à sa carrière musicale pour se consacrer à la découverte de nouveaux artistes et d'autres projets. Il sort son dernier album solo, Ultra. Le dixième opus d'une carrière mouvementée, mais toujours couronnée de succès. Retour sur le parcours du Duc de Boulogne.

Départ triomphal

Baroude d'honneur réussi pour le patron du rap game français. Après 25 ans de titres mythiques et de frasques en tous genres, Booba prend sa retraite musicale et conclut sa carrière de rappeur avec un dernier album, Ultra. Le 10e du gamin de banlieue parisienne, aujourd'hui homme d'affaires multimillionnaire (avec une fortune estimée à plus de 185 millions d'euros), résidant à Miami.

Avec 14,3 millions de streams en 48h sur Spotify et un disque d'or 15 jours seulement après la sortie de son dernier opus, B2O signe un exploit digne de lui. L'artiste fait ainsi partie des 5 rappeurs français ayant écoulé le plus de disques dans l'histoire de ce genre musical.

Booba: un enfant du hip-hop

Il y a un avant et un après Booba dans la musique. Né à Boulogne-Billancourt en 1976, de son vrai nom Elie Yaffa, il quitte très tôt l'Île-de-France avec sa mère, divorcée d'un père violent. Direction le sud. Cagnes-sur-Mer, puis La Colle-sur-Loup où le futur rappeur fait l'expérience du racisme décomplexé. Le jeune enfant métis qu'il est en sera marqué à vie et n'aura de cesse de prendre position, tout au long de sa carrière, contre le racisme. Toutefois, la gifle vient à 15 ans. Le futur B2O profite d'un échange scolaire pour découvrir les États-Unis, notamment Détroit. Il en tirera l'essentiel de ses influences musicales une fois revenu en France et sait déjà que son avenir sera dans l'industrie du disque. L'école ne l'intéresse plus et en 1994, il travaille à Ticaret, une boutique spécialisée dans la culture hip-hop avec un studio en sous-sol. Il en fait un refuge.

Le gangsta rap à la française

Passé un temps par la danse hip-hop, Booba s'invite sur la scène rap au côté d'Ali avec lequel il forme le groupe Lunatic en 1994. De mixtapes en compiles, le duo se fait un nom. Le coup d'arrêt intervient en 1997. Booba est incarcéré 18 mois en prison. Il faudra attendre l'année 2000 et le retour du Duc de Boulogne pour que le groupe signe l'album Mauvais Œil. Cet album le fera connaître du grand public. Lunatic porte en germe le style de l'artiste. Un rap cru. Violent. Tantôt mélancolique et porté par une production instrumentale forte. L'album devient disque d'or et celui que l'on surnommera bientôt Koop veut désormais prendre son envol en solitaire.

En 2002, il signe son premier album, Temps Mort et acte ainsi la séparation du groupe Lunatic. Si l'opus est un succès, les ennuis rattrapent le rappeur. Une bagarre en avril 2003 dans une boîte de nuit d'Aubervilliers. Des coups de feu échangés. Un mort. Booba est en fuite et accusé par ceux qui l'ont agressé lui et sa copine de l'époque d'avoir porté le premier les coups de feu. Le rappeur se défend, mais écope tout de même de 4 mois d'incarcération en attendant son procès.

Booba: le patron du rap game

Sa sortie marque un tournant. Fini les embrouilles de rue. Place à la musique. Entre 2002 à 2007, Booba rafle tout et s'impose, n'hésitant pas à clasher ses prédécesseurs, qu'il s'agisse des NTM ou de IAM. L'artiste contribue à faire monter le gangsta rap en France, écartant des ondes le rap conscient de la fin des années 1990 et du début des années 2000.

Dans ses textes, il fait l'apologie de l'argent facile, du luxe et de la violence, travaillant toujours ses rimes et ses figures de style. À tel point que ses textes feront l'objet d'un article dans La Nouvelle Revue française en 2003 où le rappeur est tour à tour comparé à Céline, Genet ou Artaud. Une légende est née. Côté de musique, le Duc de Boulogne se forge une image d'homme d'affaires. Il crée sa propre marque de vêtements, Ünkut en 2004 et une marque de whisky, D.U.C. et plusieurs labels de musique: Tallac Records, 92i Records, 7 Corp et la Piraterie Music. Le rappeur possède aussi une agence de management sportif et un média, OKLM, diffusé sur les principaux bouquets numériques.

Booba: l'art de la provoc'

Les albums s'enchaînent aux rythmes des disques d'or, des récompenses en tous genres... et des polémiques. Booba n'est pas un gentil garçon malgré son nom de scène. Le rappeur aime provoquer, voire insulter ses rivaux sur les réseaux sociaux comme dans la vie. En 2013, une altercation physique l'oppose au rappeur La Fouine dans la salle de sport d'un hôtel de Miami. Le 1er août 2018, Booba et Kaaris entraînent la fermeture temporaire du Hall 1 de l'aéroport de Paris-Orly lors d'une rixe où les deux artistes s'affrontent en bande. En janvier 2020, Instagram supprime définitivement le compte du Duc de Boulogne à la suite de la publication par ce dernier d'une vidéo de revenge porn impliquant le rappeur Fianso.

Rappeur au grand cœur?

Mais B2O est loin d'être (uniquement) le rappeur agressif et provocateur. Sur les réseaux sociaux, il n'hésite pas à dévoiler des morceaux de sa famille. De ses enfants, Luna et Omar, qu'il chérit plus que tout. Dans son morceau Petite Fille, sorti en 2018, il exprime son amour pour cette dernière et comment elle a changé sa vie. En 2020, c'est contre la Covid-19 qu'il sortira les balles. Il soutient activement les soignants qu'il surnomme "les Corona Soldiers" et profite de sa notoriété pour sensibiliser les jeunes des quartiers sur cette maladie, les incitant à rester chez eux. Le Duc de Boulogne, connu pour son pessimisme sur l'humanité et sur le monde, serait-il moins nihiliste qu'il ne veut bien le prétendre dans ces morceaux?

SDM, Green Montana, Bilton, ces artistes découverts par Booba Clap de fin pour le rappeur des Hauts-de-Seine. Du moins en partie. Car si Booba ne devrait plus sortir d'album solo, il n'en reste pas moins très investi dans la musique en faisant émerger de nouveaux artistes sur la scène rap. On lui doit déjà d'avoir découvert des grands noms comme Damso, signé un temps sur son label 92i. Plus récemment, c'est le jeune SDM et sa voix rocailleuse, qui connaît le succès grâce à Booba. On retrouve également Green Montana, nouvelle pépite du rap français à l'univers atypique comme illustré dans son clip avec B2O, Tout gâcher. Enfin, citons Bilton, originaire de la cité Pablo Picasso de Nanterre et connu pour ses morceaux déstructurés ou encore JSX. Des talents avec lesquels le rappeur fait régulièrement des featuring sur des morceaux et des apparitions dans leurs clips. Booba est encore loin d'avoir définitivement pris sa retraite de l'industrie.

À lire aussi:

Instagram: combien sont payées les stars pour des posts sponsorisés?

Les Daft Punk en 5 chiffres clés