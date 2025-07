La gauche unitaire promet une candidature commune pour 2027

Lucie Castets le 2 juillet 2025, à Bagneux, dans les Hauts-de-Seine ( AFP / Thomas SAMSON )

"Moment historique", "grand jour", "tournant": un an après le sursaut du Nouveau Front populaire (NFP), la gauche unitaire (sans LFI, les communistes et Raphaël Glucksmann) a fait "le serment" mercredi à Bagneux (Haut-de-Seine) d'avoir "un projet commun" et un candidat commun pour 2027.

Le Parti socialiste, les Ecologistes, Générations, Debout (le parti de François Ruffin) et l'Après, le parti des ex-insoumis, se sont réunis à l'invitation de l'ex-candidate du Nouveau Front populaire pour Matignon, Lucie Castets, afin de discuter d'une candidature commune pour la prochaine présidentielle.

"Nous avons acté que nous aurons une candidature commune en 2027", a expliqué Lucie Castets lors d'une conférence de presse à l'issue d'une journée de discussions, avec des "modalités de désignation du candidat" qui seront décidées fin 2025, et le choix du candidat "entre mai et octobre 2026".

"Ce que vous avez en face de vous c'est une équipe qui annonce qu'elle va se préparer pendant deux ans" et "sera prête à gouverner", a-t-elle affirmé.

Les participants ont également décidé le lancement d'une "démarche programmatique", avec six conventions thématiques (éducation, industrie....) partout en France, ouvertes à la population, aux experts, à la société civile, pour établir un programme commun "de rupture".

"Nous allons construire d'abord une plateforme commune, qui nous liera", a précisé le patron des socialistes Olivier Faure.

"Aujourd'hui est un grand jour pour la gauche et les Ecologistes", a-t-il souligné, évoquant "un serment du jeu de paume un peu particulier", celui "de ne pas laisser le monopole de l'alternative à l'extrême droite".

"Nous n'avons pas un boulevard devant nous, mais ce chemin je le crois possible et atteignable", a-t-il ajouté.

"En créant ce Front populaire 2027, on rallume la lumière au fond du tunnel", a déclaré la patronne des Ecologistes Marine Tondelier.

S'ils ont jusqu'à la fin de l'année pour trouver le mode de désignation, elle a pour sa part clairement évoqué "une primaire", avant d'expliquer que c'était une "option forte", et qu'il n'y avait "pas vraiment d'autres modes de désignation possible". Mais certains chefs de parti, comme Olivier Faure, devront faire valider ce choix par les militants.

La gauche unitaire réunie à Bagneux, dans les Hauts-de-Seine, le 2 juillet 2025 ( AFP / Thomas SAMSON )

"Nous avons acté que nous aurons un programme commun et un candidat commun, c'est pas rien", a insisté le député François Ruffin, candidat à cette primaire et à l'origine du NFP jute après la dissolution de 2024.

"On pose un acte" destiné à "déjouer le scenario des deux gauches" irréconciliables, a affirmé Clémentine Autain (l'Après), également sur les rangs pour la primaire. Elle précise que la porte reste "ouverte" pour LFI et son leader Jean-Luc Mélenchon, et pour Raphaël Glucksmann.