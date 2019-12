Des représentants de la presse française, journalistes et citoyens vont fonder, lundi 2 décembre, le « conseil de déontologie journalistique et de médiation » (CDJM). Nous, sociétés des journalistes (SDJ) et sociétés des rédacteurs (SDR) de l'Agence France-Presse, Challenges, Europe 1, L'Express, Le Figaro, Franceinfo TV, France 3 National, France Inter, France Bleu, France Info, L'Obs, Le Parisien, Le Point, Mediapart, TF1, LCI, La Tribune, TV5 Monde et 20 Minutes estimons que la création de cette instance suppose des préalables qui ne sont pas remplis. C'est pourquoi nous n'y participerons pas. La liberté de critiquer les médias est essentielle en démocratie. Il appartient aux citoyens de saisir les instances existantes, notamment la justice, quand ils estiment qu'il y a faute ou dérapage. La manière dont se crée aujourd'hui ce CDJM ne nous inspire pas confiance. Et ce, pour plusieurs raisons :- Il s'agit d'une initiative du gouvernement, qui depuis plusieurs mois sollicite les SDJ et SDR dans le cadre d'une mission confiée par le ministère de la Culture à Emmanuel Hoog, ancien PDG de l'Ina (Institut national de l'audiovisuel) et de l'AFP. À plusieurs reprises, la dernière fois le 17 juillet face au Premier ministre Édouard Philippe, nous avons exprimé notre désaccord avec ce projet. Ce qui ne l'a pas empêché de voir le jour.- Nous ne refusons pas la critique. D'ailleurs, chacun de nos médias tente autant que possible de rendre...