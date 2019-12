Toyota GR Yaris : taillée pour la course

Toyota fait de la résistance sur le segment des petites bombes que les constructeurs généralistes désertent les uns après les autres : réduction des émissions de CO2 oblige, Renault ne renouvellera pas la Clio RS, pas plus que Peugeot ne le fera avec la 208 GTI, tandis que Suzuki a considérablement édulcoré sa Swift Sport. Une hécatombe qui aurait pu faire craindre aux passionnés que Mini, avec sa très élitiste Mini JCW, et Ford, avec sa remarquable Fiesta ST aussi performante qu'abordable, ne restent les seules sur ce créneau.25 000 exemplaires sur un anC'était compter sans Toyota qui, fort de l'excellent bilan CO2 que lui procurent ses multiples modèles hybrides, se permet de creuser plus profond encore le sillon tracé par l'éphémère, mais très radicale version GRMN de sa précédente Yaris : en parallèle de la nouvelle génération du modèle, le géant japonais dévoile aujourd'hui une GR Yaris très ambitieuse, conçue non seulement pour célébrer les récents succès de la marque en WRC (titre constructeur en 2018, pilote avec Tanak en 2019), mais aussi et surtout pour fournir une base technique optimale pour cette catégorie pour les années à venir. Il lui faudra pour cela être produite à au moins 25 000 exemplaires sur un an. La GR Yaris sera assemblée au JaponCarrosserie spécifiqueLes ingénieurs de Toyota ont donc mis les petits plats dans les grands pour satisfaire les ambitions de l'équipe de course de Tommi Makinen: sous une...