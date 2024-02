Tous ces avantages que vous aurez en ouvrant un compte bancaire chez BoursoBank

Ouvrir un compte bancaire n'est pas superflu, loin de là : il sécurise les fonds de son détenteur et aide à une bonne gestion de ses finances personnelles. Même si le compte bancaire apparaît comme une évidence, c'est surtout le choix de la meilleure banque qui va faire la différence. Et si BoursoBank vous offrait des avantages inégalés ?

Une expérience digitale optimisée avec BoursoBank

La digitalisation des opérations bancaires chez BoursoBank garantit une immédiateté des transactions, une visualisation des flux et une sécurité optimale. Quelle que soit l'heure et le lieu de leur réalisation, l'utilisateur peut par exemple, en toute autonomie, décider d'effectuer un virement bancaire instantané, un paiement mobile ou une réservation de voyages avec assurances et services compris avec sa carte bancaire.

Qu'est ce qui change fondamentalement chez BoursoBank et que vous ne retrouverez nulle part ailleurs ?

L'appli mobile BoursoBank BoursoBank est l'application bancaire la plus téléchargée en France au 4e trimestre 2023 avec plus de 1,1 million de téléchargements et l'application bancaire la mieux notée sur les stores sur iOS et Android (1).

Une aide à la navigation et à la recherche d'informations facilitée avec le Chatbot Eliott et un Service Client à l'écoute de 8 h à 20 h en cas de besoin pour une satisfaction maximale.

Une Foire Aux Questions (FAQ) riche et mise à jour régulièrement.

Une aide au pilotage et à la visualisation de votre budget personnel via Wicount .

Une souplesse et une évolutivité de vos plafonds de paiements, de retraits et de découvert autorisé qui sont modulables dans le temps, en fonction de votre contexte personnel.

Une prise en charge de A à Z du transfert automatique de vos versements et prélèvements récurrents de votre ancienne banque vers BoursoBank grâce à EasyMove .

Et une carte bancaire physique ou 100% dématérialisée à choisir dès l'ouverture de votre compte, selon vos besoins et usages.

A savoir Savez-vous combien de fonctionnalités sont actuellement au service des clients BoursoBank ? Il y a 1.000 fonctionnalités disponibles et utilisables chaque jour par plus de 6 millions de clients. Vous apprécierez forcément certaines d'entre elles particulièrement utiles et innovantes qui vous simplifieront la relation bancaire !

Des offres bancaires accessibles et adaptées à toute la famille

La plupart des offres bancaires du quotidien proposées par BoursoBank (ouverture de compte, délivrance d'une carte bancaire) sont accordées sans conditions de revenus (pour les formules de cartes à débit immédiat). Chaque membre de la famille y trouvera ses avantages financiers et pratiques, en fonction de ses besoins et usages.

Particulier : rien de plus facile que d'ouvrir un compte bancaire en quelques clics, associé potentiellement à une carte bancaire flexible et généreuse. Vous trouverez sans nul doute à votre goût l'une des cartes bancaires suivantes : WELCOME , ULTIM et celle de l' Offre METAL .

rien de plus facile que d'ouvrir un compte bancaire en quelques clics, associé potentiellement à une carte bancaire flexible et généreuse. Vous trouverez sans nul doute à votre goût l'une des cartes bancaires suivantes : WELCOME , ULTIM et celle de l' Offre METAL . Couple : deux accès pour un même compte joint permettent de partager une vision commune du solde bancaire et de faciliter les achats réalisés à deux. Chez BoursoBank, une seconde carte à débit immédiat peut être attribuée à votre conjoint pour une plus grande souplesse financière au sein du couple.

deux accès pour un même compte joint permettent de partager une vision commune du solde bancaire et de faciliter les achats réalisés à deux. Chez BoursoBank, une seconde carte à débit immédiat peut être attribuée à votre conjoint pour une plus grande souplesse financière au sein du couple. Offre jeunes et adolescents : dédiée aux enfants des clients BoursoBank âgés de 12 à 17 ans et demi via l'appli FREEDOM exclusivement, elle favorise l'apprentissage de la finance, en toute sécurité avec une supervision parentale paramétrable et rassurante pour tous.

Des économies sur les frais bancaires toujours aussi significatives et des offres généreuses

Ce n'est pas pour rien que BoursoBank remporte pour la 16e année consécutive la place de la banque la moins chère. En effet, cette position s'explique aisément par des éléments factuels que sont les frais bancaires, d'un montant nettement moindre à la moyenne du marché, voire totalement gratuits pour ses clients.

Des tarifs bancaires toujours maîtrisés : BoursoBank proposera en 2024 les tarifs les plus bas du marché sur l'ensemble des profils éligibles*.

BoursoBank proposera en 2024 les tarifs les plus bas du marché sur l'ensemble des profils éligibles*. Aucune augmentation sur les frais bancaires facturés par BoursoBank en 2024, pour prendre soin du compte en banque de ses clients.

pour prendre soin du compte en banque de ses clients. Des offres de parrainage : BoursoBank se positionnant comme la banque que ses clients ont envie de recommander, elle leur propose de percevoir une prime individuelle pour tout nouveau client amené grâce à eux (2).

BoursoBank se positionnant comme la banque que ses clients ont envie de recommander, elle leur propose de percevoir une prime individuelle pour tout nouveau client amené grâce à eux (2). Le programme de bons plans The Corner : 120 enseignes partenaires y participent pour offrir aux clients BoursoBank des réductions permanentes sous forme de cashback, bons d'achat ou remises directes pour préserver leur pouvoir d'achat au quotidien.

120 enseignes partenaires y participent pour offrir aux clients BoursoBank des réductions permanentes sous forme de cashback, bons d'achat ou remises directes pour préserver leur pouvoir d'achat au quotidien. L' Offre Boursoprime : c'est l'abonnement malin qui récompense mensuellement ses clients avec du cash back en fonction de leurs dépenses faites en carte, des conditions avantageuses sur le crédit et l'épargne.

Sans compte bancaire ouvert : ni projet, ni transaction dématérialisée possibles. Chez BoursoBank, on ne fait pas qu'accueillir les fonds des clients : on soigne leur pouvoir d'achat en leur faisant faire des économies sur les frais. La facilité des démarches en ligne vient en plus renforcer leur aisance digitale pour une gestion autonome et performante de leurs finances personnelles.

Pour ceux qui s'apprêtent à ouvrir un compte bancaire, on vous attend chez BoursoBank !

